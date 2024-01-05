YSK SEÇMEN LİSTESİ 2024 | 31 Mart seçim listeleri e-Devlet

YSK SEÇMEN LİSTESİ 2024 | Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın sandığa gideceği seçimlerde seçmen listeleri askıya çıktı. Oy kullanmaya giderken bulundurulması zorunlu olan nüfus cüzdanı ile seçmen kağıdı için araştırmalar da hız kazandı. İşte YSK seçmen listesi 2024, 31 Mart seçim listeleri e-Devlet...

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SEÇMEN LİSTELERİNDE GÜNCELLEME TARİHLERİ

Seçmen listeleri düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 4 Ocak 2024 tarihinde askıya çıktı. Seçmen listelerinin bugün askıya çıkmasıyla seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek. Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

OY KULLANACAĞI YERİ EĞİŞTİRMEK İSTEYENLER NE YAPACAK?

Seçmen kütüğünde kaydı olmayanlar, kayıtlarında değişiklik/düzeltme yapmak isteyenler veya yerleşim yerini değiştirmek isteyenler;

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Bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

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ENGELLİ SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?

Engelli olarak kayıtlı değilseniz, askı dönemi içinde www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceğiniz "Engelli Beyan Formu"nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvuru yaptığınız takdirde seçmen durumunuz "Engelli" olarak güncellenecektir.

YATAĞA BAĞLI SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden seçmenlerden;

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 4 Ocak - 17 Ocak 2024 tarihleri arasında "Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu" veya "Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formunu" doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabileceklerdir.

Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dâhil edilmiş seçmenlerin müracaatları halinde yeniden sağlık raporu istenmez.