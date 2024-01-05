ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 | EGM 106. ÖGG sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 | Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavının yapılmasının ardından sınav soru ve cevapları 19 Aralık 2023 tarihinde erişime açıldı. EGM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, sınav sonuçlarının ise 5 Ocak 2024 Cuma günü erişime açılacağı belirtildi. Peki EGM 106. ÖGG sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte detaylar ve ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı'nın sonuçları 5 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek. ÖGG sınav sonuçları 5 Ocak Cuma günü itibarıyla erişime açıldı.

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ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.