Haberler Haberler EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2024 | 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 TL alan emeklilerin maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2024 | 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 TL alan emeklilerin maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı için geri sayım sona erdi. TÜİK'in Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emeklilere 2024 yılında yapılacak zam netleşti. 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanan emekli zammıyla ilgili arama motorlarında sorgulanan '8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 10500, 1100, 11500. 12000 TL alan emeklilerin maaşı ne kadar oldu?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte kalem kalem emekli zammı hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2024 | 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 TL alan emeklilerin maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2024 | Asgari ücretin 2024 yılı için 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından emekli zammı için nefesler tutuldu. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece 2024 yılında memur ve emekliye yapılacak zam da netlik kazandı. Peki '8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 10500, 1100, 11500, 12000 TL alan emeklilerin maaşı ne kadar oldu?' İşte kalem kalem emekli maaşı hesaplama...

ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklileri %37,57 zam alacak. Memur ve memur emeklileri de %15'lik sözleşme zammına ek olarak %31,5 enflasyon farkı alacak.

KALEM KALEM EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut maaş: 8.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 11.005 ₺

Mevcut maaş: 8.500 ₺

%37,57 zamlı maaş: 11.693₺

Mevcut maaş: 9.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 12.381 ₺

Mevcut maaş: 9.500 ₺

%37,57 zamlı maaş: 13.069 ₺

Mevcut maaş: 10.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 13.757 ₺

Mevcut maaş: 10.500 ₺

%37,57 zamlı maaş: 14.444 ₺

Mevcut maaş: 11.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 15.132 ₺

Mevcut maaş: 11.500 ₺

%37,57 zamlı maaş: 15.820 ₺

Mevcut maaş: 12.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 16.508 ₺

DİĞER
Sene 1998...Şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor! Tanıyabildiniz mi?
MİT'ten Irak Süleymaniye'de nokta operasyon: PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi
Berkay Özcan açıkladı! G.Saray'dan teklif aldı mı?
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)
Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)
A101 FİYATLARI İNDİRDİKÇE İNDİRDİ | 4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak?
Başkomiser emeklisi maaşı ne kadar oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berkay Özcan açıkladı! G.Saray'dan teklif aldı mı? Berkay Özcan açıkladı! G.Saray'dan teklif aldı mı? 10:47
Alperen'in 30 sayısı galibiyeti getirdi! Alperen'in 30 sayısı galibiyeti getirdi! 10:29
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı 10:23
Fırtına 2024'e galibiyetle başlamayı hedefliyor! Fırtına 2024'e galibiyetle başlamayı hedefliyor! 10:09
Kartal ikinci yarıyı K.Paşa maçıyla açıyor! Kartal ikinci yarıyı K.Paşa maçıyla açıyor! 10:08
Bologna - Genoa maçı ne zaman? Bologna - Genoa maçı ne zaman? 10:01
Daha Eski
Batshuayi'den şok transfer kararı! Batshuayi'den şok transfer kararı! 09:51
O gerçek ortaya çıktı! Tercih edilme sebebi... O gerçek ortaya çıktı! Tercih edilme sebebi... 09:44
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı HANGİ KANALDA? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı HANGİ KANALDA? 09:43
Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine... Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine... 09:38
Abdullah Avcı Barcelona'nın yıldızını istedi! Abdullah Avcı Barcelona'nın yıldızını istedi! 09:23
G.Saray'dan yılın transfer bombası! G.Saray'dan yılın transfer bombası! 09:23