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ENFLASYON SON DAKİKA | 2023 Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜİK tarafından her ayın başında, bir önceki ayın verileri baz alınarak açıklanan enflasyon için bekleyiş sona erdi. Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları; kira zam oranı, asgari ücret, memur zammı ve emekli zammına etkileri sebebiyle en çok merak edilen konular arasında yer alırken arama motorlarında sorgulanan Aralık ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:32
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ENFLASYON SON DAKİKA | 2023 Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu

ENFLASYON SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Kira zammı, Memur ve emekli maaşları ve asgari ücret başta olmak üzere tüm ekonomide büyük payı bulunan enflasyon rakamlarında, yılın 12. verisinin açıklanmasının ardından arama motorlarında TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

ARALIK AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Aralık ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre aralık ayı enflasyon yüzde 2,93, yıllık bazda ise 64,77 oldu.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, Kasım ayı enflasyonunu yüzde 3,28, yıllık bazda ise 61,98 olarak açıklamıştı.

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