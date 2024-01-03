ENFLASYON SON DAKİKA | 2023 Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu

ENFLASYON SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Kira zammı, Memur ve emekli maaşları ve asgari ücret başta olmak üzere tüm ekonomide büyük payı bulunan enflasyon rakamlarında, yılın 12. verisinin açıklanmasının ardından arama motorlarında TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

ARALIK AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Aralık ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre aralık ayı enflasyon yüzde 2,93, yıllık bazda ise 64,77 oldu.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, Kasım ayı enflasyonunu yüzde 3,28, yıllık bazda ise 61,98 olarak açıklamıştı.