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EBE MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Zamlı ebe maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek ebe maaşı kaç TL?

EBE MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Asgari ücrete 2024 yılında yüzde 49 oranında zam yapılmasının ardından enflasyon rakamlarıyla birlikte memur zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıklayacağı verilere göre 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla zamlı ebe maaşlarının kaç TL oldu. Memurlara, refah payı hariç yüzde 49,25 oranında zam gelecek. Peki 'Ebe maaşı son dakika 2024, Zamlı ebe maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek ebe maaşı kaç TL?' İşte 2024 zamlı ebe maaşları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 12:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 12:21
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EBE MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Zamlı ebe maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek ebe maaşı kaç TL?

ZAMLI EBE MAAŞI SON DAKİKA 2024 | | TÜİK'in 2023 Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilere bu yıl yapılacak zam oranları netlik kazanacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'n en düşük memur maaşını da kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Peki Zamlı ebe maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek ebe maaşı kaç TL? İşte detaylar...

2024 ZAMLI EBE MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Buna göre, en düşük memur maaşı 32.960 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.741 TL'ye yükseldi. Memur maaşlarına yapılacak zam, enflasyon farkına göre yüzde 49,25 olarak açıklanırken yeni ebe maaşları şöyle oldu:

EBE

2023 Temmuz - Aralık maaşı:

En düşük ebe maaşı: 26.000 ₺

En yüksek ebe maaşı: 31.900 ₺

2024 zamlı maaşı:

En düşük ebe maaşı: 38.805 ₺

En yüksek ebe maaşı: 47.610 ₺

2024 ZAMLI EBE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı ebe maaşlarının Ocak ayının 15'inde yatırılacağı öngörülüyor.

Diğer memurların 2024 zammından önceki maaşları ise şöyle:

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