15 TATİL 2024 | Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman ara tatile (15 tatile) girecek?

15 TATİL NE ZAMAN 2023-2024? | Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmenin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2023-2024 eğitim öğretim dönemi takviminde yer alan tatil günleri araştırılmaya başlanırken 15 tatil ne zaman, yarıyıl, sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? soruları da en sık aratılanlar listesine girdi. İşte 2023-2024 MEB takvimi ve tatil günleri...

15 TATİL NE ZAMAN, YARIYIL, SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapacak.

Öte yandan okullarda ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

19 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak olan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü tatile girecek.