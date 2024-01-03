Haberler Haberler 15 TATİL 2024 | Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman ara tatile (15 tatile) girecek?

15 TATİL 2024 | Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman ara tatile (15 tatile) girecek?

Okullarında 1. dönem bitişine az bir süre kaldı. Öğrenciler ve veliler 15 tatil ne zaman? sorguları yapıyor. Her yıl öğrenciler 15 tatil zamanını dört gözle bekliyorlar. MEB tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar ara tatile ne zaman girecek? Detaylar ve son gelişmeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 19:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
15 TATİL 2024 | Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman ara tatile (15 tatile) girecek?

15 TATİL NE ZAMAN 2023-2024? | Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmenin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2023-2024 eğitim öğretim dönemi takviminde yer alan tatil günleri araştırılmaya başlanırken 15 tatil ne zaman, yarıyıl, sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? soruları da en sık aratılanlar listesine girdi. İşte 2023-2024 MEB takvimi ve tatil günleri...

15 TATİL NE ZAMAN, YARIYIL, SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapacak.

Öte yandan okullarda ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

19 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak olan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü tatile girecek.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan inanılmaz golcü hamlesi! Vincent Aboubakar'ı tarihe gömecek transfer...
İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnan'da Hamas'ı hedef alan Mossad mı var?
Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı
F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SON DAKİKA OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
TRT1 CANLI İZLE 2023 | TRT1 canlı yayın izle bugün - TRT 1 frekans bilgileri
ATV CANLI İZLE
S SPORT PLUS CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! 19:22
Sivasspor Kayserispor maçına hazırlanıyor Sivasspor Kayserispor maçına hazırlanıyor 18:13
Jasikevicius Maccabi Playtika maçı açıklamaları! Jasikevicius Maccabi Playtika maçı açıklamaları! 17:30
Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve... Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve... 17:05
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü 16:53
F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı 16:41
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 16:37
Beşiktaş'ta Recep Vatansever dönemi! Beşiktaş'ta Recep Vatansever dönemi! 16:31
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 16:25
Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı 16:04
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıları! Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıları! 16:03
G.Saray ve Trabzonspor'un gözdesi konuştu! G.Saray ve Trabzonspor'un gözdesi konuştu! 15:53