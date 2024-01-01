TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango teselli ikramiyesi kimlere verilir? Çeyrek, yarım, tam bilet

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü yapılacak. Büyük ikramiyenin çekiliş saat 23.15 olarak duyurulurken 400 milyon TL'nin sahibi olmayı uman ancak umutları boşa çıkan kişiler teselli ikramiyesi için araştırmalara başladı. Peki Teselli ikramiyesi ne kadar 2024? Teselli ikramiyesi nedir, nasıl alınır, kimlere verilir? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet teselli ikramiyesi hakkında tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa teselli ikramiyesi ödenir. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

👉MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN👈

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Teselli ikramiyesi tutarı 31 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak çekilişte belli olacak.

👉MİLLİ PİYANGO BİLETİ NUMARANIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN👈

ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET TESELLİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.