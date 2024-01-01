Haberler Haberler TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango teselli ikramiyesi kimlere verilir? Çeyrek, yarım, tam bilet

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango teselli ikramiyesi kimlere verilir? Çeyrek, yarım, tam bilet

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği 2024 yılbaşı çekilişinde geri sayım devam ediyor. Yeni seneye bol parayla başlamak isteyen ancak umduğunu bulamayan kişiler için uygulanan teselli ikramiyesi araştırmaları başladı. 2024 teselli ikramiyesi için arama motorlarında araştırma yapanlar 'Teselli ikramiyesi ne kadar 2024? Milli Piyango teselli ikramiyesi kimlere verilir? Çeyrek, yarım, tam bilet Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet teselli ikramiyesi kaç TL?' konularını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 07:52 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 08:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango teselli ikramiyesi kimlere verilir? Çeyrek, yarım, tam bilet

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü yapılacak. Büyük ikramiyenin çekiliş saat 23.15 olarak duyurulurken 400 milyon TL'nin sahibi olmayı uman ancak umutları boşa çıkan kişiler teselli ikramiyesi için araştırmalara başladı. Peki Teselli ikramiyesi ne kadar 2024? Teselli ikramiyesi nedir, nasıl alınır, kimlere verilir? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet teselli ikramiyesi hakkında tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa teselli ikramiyesi ödenir. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

👉MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN👈

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Teselli ikramiyesi tutarı 31 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak çekilişte belli olacak.

👉MİLLİ PİYANGO BİLETİ NUMARANIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN👈

ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET TESELLİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet
G.Saray'dan Angelino'nun yerine transfer çıkarması!
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Milli piyango çekiliş sonuçları sorgulama 2024
1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! 00:11
Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! 00:11
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay 00:11
Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! 00:11
Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler 00:11
Daha Eski
Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor 00:11
Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu 00:11
Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi 00:11
F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! 00:11
Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... 00:11
Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! 00:11