Haberler Haberler MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE KADAR 2024? | Büyük ikramiye amorti çeyrek, yarım tam bilete ne kadar?

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE KADAR 2024? | Büyük ikramiye amorti çeyrek, yarım tam bilete ne kadar?

Milli Piyango İdaresi'nin büyük yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla bilet alan kimi vatandaşlar amorti ile amorti ile yetinmek zorunda kalırken çekilişe saatler kala arama motorlarında 'Milli Piyango amorti ne kadar 2024? Büyük ikramiye amorti çeyrek, yarım tam bilete ne kadar?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 07:52 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 08:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE KADAR 2024? | Büyük ikramiye amorti çeyrek, yarım tam bilete ne kadar?

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango 2024 çekilişi için geri sayım devam ederken bilet alanlarda heyecan dorukta. Büyük ikramiye olan 400 milyon lira için bu yıl tamamı dağıtım garantisi verilirken amortiyle yetinecek olanlar da arama motorlarında araştırmalara başladı. Tam, yarım ve çeyrek biletlerde 2,3, 4, 5 bilenlerin ne kadar alacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi ve amortisi hakkında tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 2024 AMORTİ NE KADAR?

Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir. Bu sebeple amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 400 TL ödeyen bir kişi amorti ikramiyesi olarak 400 TL alıyor.

👉MİLLİ PİYANGO BİLETİME PARA ÇIKTI MI? TIKLA ÖĞREN👈

TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET AMORTİSİ NE KADAR 2024?

Bu yıl Milli Piyango 2024 çekilişinde tam bilet amortisi 400 TL, Yarım bilet amortisi 200 TL, çeyrek bilet amortisi ise 100 TL oldu.

Çeyrek Bilet: 100 TL

Yarım Bilet: 200 TL

Tam Bilet: 400 TL

👉MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN👈

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

2 - 7

DİĞER
2023'ün en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Milli yıldız göğsümüzü kabarttı: İşte o liste...
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet
G.Saray'dan Angelino'nun yerine transfer çıkarması!
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Milli piyango çekiliş sonuçları sorgulama 2024
1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! 00:11
Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! 00:11
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay 00:11
Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! 00:11
Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler 00:11
Daha Eski
Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor 00:11
Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu 00:11
Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi 00:11
F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! 00:11
Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... 00:11
Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! 00:11