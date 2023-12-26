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G.Saray algı peşinde

Burak Kızılhan, "Galatasaray olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmak istiyor. Bir yalan üzerinden algı yapıyorlar. Adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar. Madem Galatasaray adalet istiyor, Nelsson'un eline çarpan topta penaltı var. Bunu konuşalım. Galatasaray yerden kalkmadı, oyun hep durdu" dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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G.Saray algı peşinde

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan tartışmalara yanıt verdi. Kızılhan, sarı-kırmızılı ekibin penaltı beklediği pozisyon için, "Olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmak istiyorlar. Bu akıllara zarar bir durum. Gündemi manipüle ediyorlar. Bir yalan üzerinden algı yapıyorlar. Her zamanki gibi adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar. "Acaba biz yanlış maçı mı izliyoruz? Mauro Icardi'nin gözünün morarmasının, penaltı pozisyonuyla alakası yok. Algıyla, manipülasyonla yaratılan mağduriyetin farkındayız" dedi.

PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Burak Kızılhan derbide penaltısı verilmeyen takımın Fenerbahçe olduğunu ifade etti. Galatasaray'ın yaptığı adalet çağrısını hatırlatan Kızılhan, "İcardi'nin pozisyonunda bir şey yok. Gerçeklerle hareket etmemiz gerekiyor. Madem Galatasaray gerçekten adalet istiyor, derbide Victor Nelsson'un eline çarpan topta penaltı var. Bunları konuşalım. Galatasaray dünkü maçta yerden kalkmadı, bunu konuşalım. O zaman gerçekleri konuşalım. Oyunu durdurmak için ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA ÇIKMAYIZ

Burak Kızılhan, Galatasaray'ın bulunduğu hiçbir ortamda yer almayacaklarını söyledi. Kızılhan, "Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa basın toplantısında birlikte çıkıp, çıkmayacağımızı sordu. Galatasaray sanırım bu toplantıyı kabul etmiş. Biz asla bu zihniyet ile yan yana bir şey yapmayacağız. Süper Kupa basın toplantısı da dahil olmak üzere hiçbir yere çıkmayız. Tüm kamuoyunun bilgisi olsun" diye konuştu.

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