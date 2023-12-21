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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - Yeni tarihi rekor kırıldı! MB rezervleri ne kadar oldu?

Aralık ayı faiz kararının açıklanmasının ardından Merkez Bankası rezervleri, tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçtiğimiz hafta 141.4 milyar dolar olarak açıklanan brüt rezervler, faizin 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılmasının ardından kendi rekorunu yeniden kırdı. Peki Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 15:21
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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - Yeni tarihi rekor kırıldı! MB rezervleri ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA | Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu yeniledi. Geçtiğimiz hafta 141.4 milyar dolar açıklanan ve tarihi rekor kıran Merkez Bankası rezervleri, Aralık ayı faiz kararının açıklanmasının ardından yeni tarihi rekoruna imza attı. Faiz 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye yükselirken Merkez Bankası'nın yeni brüt rezervi merak ediliyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 141.4 milyar dolardan 142,5 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.

Türkiye ekonomisindeki yükselişin öncü göstergelerinden olan Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Her hafta yeni rekor kıran brüt döviz rezervleri bu hafta da 142.5 milyar dolara yükseldi. Ekonomiye yönelik para ve mali politikalar enflasyondaki yükselişin hızını kesmeye başlarken rezervlerdeki yükselişi de destekliyor.

FAİZ 250 BAZ PUAN ARTIRILDI

Kasım ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 21 Aralık 2023 Perşembe günü yapıldı. Toplantının ardından faiz 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkartıldı.TCMB, kasım ayında ,se politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı.

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