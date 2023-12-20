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PS YENİ YIL OCAK İNDİRİMLERİ 2023 | Playstation Store hangi oyunlar indirime girdi? PS indirimleri ne zaman bitiyor?

Playstation Store Ocak indirimleri başladı. PS yeni yıl indirimleri listesinde Star Wars'tan Diablo'ya kadar pek çok popüler oyun yer alıyor. Yüzde 30'dan yüzde 60'a kadar uzanan indirim oranları ile oyunseverler 2024'e mutlu bir şekilde girecekler. Peki, Playstation Store hangi oyunlar indirime girdi? PS indirimleri ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 00:00 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 00:00
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PS YENİ YIL OCAK İNDİRİMLERİ 2023 | Playstation Store hangi oyunlar indirime girdi? PS indirimleri ne zaman bitiyor?

Playstation tutkunlarını sevindiren haber nihayet geldi. PS yeni yıl Ocak indirimleri resmen duyuruldu. İndirimli oyunlar listesinde çok sevilen kült oyunlar yer alıyor. Sınırlı bir süre geçerli olacak PS indirimleri ne zaman bitiyor? Bu yıl Playstation Store hangi oyunlar indirime girdi?

PS İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Oyun tutkunları indirimli PS oyunlarından 6 Ocak 2024 tarihine dek faydalanabilecekler.

PLAYSTATION İNDİRİMLİ OYUNLAR LİSTESİ

EA Sports FC 24 1.425 TL > 570 TL (%60)

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition (PS5) 1.500 TL > 675 TL (%55)

Mortal Kombat 1 1.399 TL > 839,40 TL (%40)

Alan Wake 2 1.099 TL > 879,20 TL (%10)

Hogwarts Legacy (PS5) 899 TL > 449,50 TL (%50)

Assassin's Creed Mirage 899 TL > 629,30 TL (%30)

Star Wars Jedi: Survivor 1.423,73 TL 711,86 TL (%50)

God of War Ragnarök 799 TL > 495,38 TL (%38)

Cyberpunk 2077 1.499 TL > 899,40 TL

Red Dead Redemption 2 469 TL > 154,77 TL (%67)

Diablo IV 1.443,05 TL > 865,83 TL (%40)

Baldur's Gate 3 1.249 TL > 1.124,10 TL (%10)

CoD: Modern Warfare II (Cross-Gen Paketi) 1.999 TL > 999,50 TL (%50)

The Last of Us Part I 799 TL > 495,39 TL

It Takes Two 400 TL > 100 TL (%75)

Stray 549 TL > 362,34 TL (%34)

CoD: Modern Warfare 469 TL > 154,77 TL (%67)

Elden Ring 1.099 TL > 659,40 TL (%40)

Horizon Forbidden West 1.099 TL > 725,34 TL (%34)

Resident Evil 4 Remake 1.599 TL > 687,57 TL (%57)

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