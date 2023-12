Netflix'te hangi GTA oyunları var? Netflix oyunları paralı mı, ücretsiz mi?

Netflix GTA Trilogy'i kütüphanesine ekleyeceğini bildirdi. Artık mobil cihazlarda GTA oyunları oynanabilecek. 14 Aralık 2023 tarihinde mobil oyun severlerin uzun süredir beklediği Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Netflix'in oyun kütüphanesine ekleniyor.

NETFLIX'TE HANGİ GTA OYUNLARI VAR?

netflix GTA Trilogy içerisinde GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA 3 yer alıyor. Netflix oyun keyfini artırmak için bu ünlü oyun serisini kütüphanesine eklerken, aynı zamanda oyunculara önceden ön kayıt yapma fırsatı da tanıyor.

NETFLIX OYUNLARI PARALI MI?

Netflix aboneleri bu efsanevi oyunları oynarken herhangi bir ek ücret ödemeyecekler. Yani Netflix oyunları abonelere ücretsizdir.

Netflix uygulaması üzerinden erişilebilecek olan bu oyunlar aynı zamanda App Store ve Play Store üzerinden de indirilebilecek. Oyuncular Netflix'in geniş oyun kataloğunda yer alan diğer 80'in üzerinde oyunla birlikte, bu efsanevi serinin tadını çıkarabilecekler.

Platformun oyun kütüphanesinde Grand Theft Auto Trilogy - Definitive Edition'ın yanı sıra Football Manager 2024 Mobile, Oxenfree, Spiritfarer, Valiant Hearts: Coming Home, Reigns: Three Kingdoms, The Queen's Gambit Chess ve Stranger Things 3: The Game gibi birbirinden farklı türlerde 80'den fazla oyun yer alıyor.