31 ARALIK TATİL Mİ 2023? | 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

31 ARALIK TATİL Mİ 2023? | 2024 yılı için geri sayım başlarken yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan milyonlarca vatandaş, yılın son günü hakkında araştırmalara başladı. 2023'e çeşitli etkinlikler ve gösterilerle veda edecek olan öğrenciler, özel sektör ve kamu çalışanları '31 Aralık tatil mi 2023? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?' sorularının cevabı için araştırmalara başladı. İşte detaylar...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil değildir. 2023 yılında 31 Aralık Pazar gününe denk geldiğinden öğrenciler ve kamu çalışanları izinli olmakla birlikte, PAzar günü çalışan özel sektör çalışanları için 31 Aralık tatil ya da yarım gün değildir. Bu nedenle 31 Aralık'ta çalışanlar, ek mesai ücreti almamaktadır. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

2024 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı (yarım gün- öğleden sonra tatil)

Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra),

Kurban Bayramı: Kurban Bayramı 16-17-18-19 Haziran (Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 (Pazartesi)

30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 (Cuma)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı