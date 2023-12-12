Haberler Haberler İŞKUR PERSONEL ALIMI | İŞKUR 109 bin 781 personel alımı başvuru ekranı, branş dağılımı, kontenjan

İŞKUR PERSONEL ALIMI | İŞKUR 109 bin 781 personel alımı başvuru ekranı, branş dağılımı, kontenjan

İŞKUR, binlerce kişiye iş kapısı olmaya devam ediyor. KPSS şartlı veya KPSS şartsız tam 109 bin personel alımı ilanı İŞKUR'da yer alıyor. İş arayan vatandaşların iş bulmasını kolaylaştıran İŞKUR'da açık iş ilanları arasında depo memuru, temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı, satış elemanı gibi birçok branşta ilanlar yer alıyor. İşte İŞKUR iş ilanları sayfası ve başvuru ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 09:51 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:01
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İŞKUR PERSONEL ALIMI | İŞKUR 109 bin 781 personel alımı başvuru ekranı, branş dağılımı, kontenjan

İŞKUR İŞ İLANLARI - İŞKUR, yeni iş ilanları ile binlerce kişiye yeni kazançlar elde edebileceği kapılar açmaya devam ediyor. İŞKUR'da aktif iş ilanları arasında depo memuru, temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı, satış elemanı gibi dallarda, KPSS şartlı veya şartsız ilanlar yer alıyor. Peki, İŞKUR iş ilan başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

İŞKUR KAYIT OLMA VE İŞ İLANI BULMA

İŞKUR'un resmi internet sitesinden kayıt olarak profilinizi ve CV'nizi düzenleyerek yayında olan iş ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. Anasayfada yer alan açık ilanlar sayfasında çalışma yeri, meslek, ülke, il, ilçe, eğitim bilgileri, vardiya türü ve ünvan bilgilerini doldurarak ara butonundan iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

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