Halil Umut Meler Kimdir? HAKEM HALİL UMUT MELER nereli, hangi takımlı?

Halil Umut Meler 11 Aralık'ta gerçekleştirilen Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ardından araştırılıyor. 2015 yılından bu yana hakemlik yapan Meler, 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Halil Umut Meler kimdir? Hayatı ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir, Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Halil Umut Meler'in hangi takımlı olduğu ile ilgili ise net bir bilgi bulunmamaktadır.

11 Aralık 2023 tarihinde yönettiği MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramıştır.