EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)

Sigortalı çalışanlar için emekli maaşı hesaplama yöntemleri, bağlı olunan sigortanın kategorisine göre değişiyor. Dolayısıyla emekli adayları emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyorlar. Ayrıca bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? sorgusu da yapılıyor. Emekli maaşı hesaplama ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

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BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Emekli maaşı hesaplaması, sigortalının çalıştığı süreye ve prim ödeme gün sayısına göre belirlenir. Bu nedenle emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalının çalıştığı süre ve prim ödeme gün sayısı dikkate alınır. Emekli maaşı hesaplaması için öncelikle sigortalının aylık brüt kazancı belirlenir. Sigortalının aylık brüt kazancı, SGK'ya bildirilen ücretlerin toplamına eşittir. Ardından, sigortalının prime esas kazancı belirlenir. Emekli maaşı hesaplaması yapılırken, sigortalının prim ödeme gün sayısı da dikkate alınır. Prim ödeme gün sayısı arttıkça, sigortalının emekli maaşı da artar. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sigortalar 3'e ayrılmıştır. Bunlar;

4A emeklisi (Eski adıyla SSK)

4B emeklisi (Eski adıyla BAĞ-KUR)

4C emeklisi (Eski adıyla Emekli Sandığı)

Kanun değişmeden önce bunlar SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığıydı. Emekli maaşı hesaplamasında üç ayrı dönem vardır. Bu dönemle 2000 öncesi dönem, 2000 – 2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerdir. Bu dönemlerde yapılan kanun değişiklikleri sebebiyle emekli maaşı hesaplama şekilleri farklılık göstermektedir.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi; ödenen prim miktarı, gün sayısı, yaş ve işe bağlama tarihi gibi değişik kriterlere göre değişiyor. Hesaplamanın başında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş geliyor. Türkiye'de sigorta sisteminde 3 farklı sistem bulunuyor. 4A, 4B ve 4C şeklindedir. SGK'nın maaşını merak edenler için üst tarafta emeklilik hesaplama programı ile hızlıca ne kadar emekli maaşını alacağını hesaplayabilir. e-Devlet platformundan da emekli maaşı hesaplaması yapılabiliyor. Emekli maaşı hesaplamak için öncelikle 5 şartı bilmek gereklidir. Bunlar;

Çalışma dönemi boyunca ödenen değişik prim miktarı

İşe başlanılan ilk tarih

Sigortalılık süresi

Ödenmiş prim günü sayısı

Kişinin yaşı

İşçi, memur tüm çalışanların ve kendi mesleğini yapan bağımsız olarak çalışan kişilerin emekli olabilmesi için 3 şartın yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlardan birisi belirli bir süre sigortalı olma şartıdır. Sigortalılık süresi ile birlikte belirli bir yaşın da tamamlanması gerekir. Emekli olmak için üçüncü şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Bu 3 şart bir araya geldiği zaman kişiler emekli olmaya hak kazanırlar. Kişilerin ne zaman emekli olunacağının bilinmesi için 2 tarih oldukça önemlidir. Kişilerin doğum tarihi ve ilk kez sigortalı oldukları tarih hesaplamaya dahil edilir. Ayrıca ne zaman emekli olunacağını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de ödenen prim ödeme gün sayısıdır. Emeklilik döneminde belirli bir yaşın tamamlanması ile birlikte doğum tarihi özellikle gün ay ve yıl olarak emeklilik hesabında dikkate alınır.

Emekli maaşı hesaplama formülü; emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı'yla (ABO) çarpılması sonucu bulunuyor.