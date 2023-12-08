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KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI | KBORU halka arzı ne zaman sonuçlanacak?

Kuzey Boru A.Ş. halka arzında talep toplama işlemi 7-8 Aralık tarihlerinde yapıldı. Plastik boru ve ekleme parçaları üretimi ve alt yapı projelerine mühendislik destekleri veren Kuzey Boru için yatırım yapan vatandaşlar, arama motorlarında 'Kuzey Boru halaka arz sonuçları ne zaman? KBORU halka arzı ne zaman sonuçlanacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 15:51
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KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI | KBORU halka arzı ne zaman sonuçlanacak?

KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI | Kuzey Boru A.Ş. halka arzının 7-8 Aralık tarihlerinde tamamlanmasının ardından yatırımcıların ilgiyle takip ettiği Kuzey Boru A.Ş. halka arzının ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Peki Kuzey Boru halka arz ne zaman açıklanacak? KBORU zaman sonuçlanır? İşte detaylar...

KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

KBORU kodu ile halka arz edilen Kuzey Boru A.Ş. 7-8 Kasım tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi.

KBORU kodu ile Borsa İstanbul'da işlem gören Kuzey Boru A.Ş., 36,20 TL'den halka arz edildi. Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) halka arzında resmi sonuçlar henüz açıklanmadı. Halka arz tamamen şit dağıtım şeklinde yapıldığı için sonuçların 8 Aralık saat 18.30'da belli olması bekleniyor.

KUZEY BORU A.Ş. HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

KUZEY BORU (KBORU) HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?

Kuzey Boru A.Ş. halka arz aracı kurumu Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Kuzey Boru A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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