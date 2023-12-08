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BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (8 Aralık 2023)

Beyoğlu'nda 8 Aralık Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Beyoğlu su kesintisi olan mahalleleri ve 8 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 15:41 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 15:51
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BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (8 Aralık 2023)

8 ARALIK 2023 BEYOĞLU SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 8 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beyoğlu 8 Aralık Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEYOĞLU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: HACIAHMET MAH, YENİŞEHİR MAH

AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 08/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 08/12/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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