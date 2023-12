GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 ARALIK | 🕘Neptün, geri hareketteki konumunu bırakıp ileri doğru ilerliyor!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 ARALIK | Hafta ortasında Neptün, geri hareketteki konumunu bırakıp ileri doğru ilerliyor. Hiçbir şey mükemmel değil biliyoruz ama mükemmel olmadığını düşünmek zorunda mıyız? Her şeyin iyi düşünülmesi gereken bir dönem. Mottomuz, iyi düşünün iyi olsun. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

👉 Bugün sizin için enerji artışıyla başlayacak. Bu büyük projeleri ve işleri hallederek bundan en iyi şekilde yararlanma fırsatını yakalayın. Her gün bu kadar iyi hissetmiyorsun. Hemen çalışmaya başlarsanız, daha sonra eğlence amaçlı bir şeyler yapmak için bolca zamanınız olacak. Sporla ilgileniyorsanız, ekstra enerji size oldukça avantaj sağlayacaktır.

BOĞA BURCU ♉

👉 Bugün kozmik koşullar, fiziksel ve zihinsel enerjinin zirveye ulaşması için mükemmeldir. Neredeyse her şeyin üstesinden gelebileceksiniz. Güven seviyenizin artmasıyla birlikte artık en büyük hedeflerinize doğru adımlar atmanın zamanı geldi. Reddedilme konusunda endişelenmek yerine şunu düşünün: "Hiçbir şey göze alınmadı, hiçbir şey kazanılmadı." Risk alma konusunda pek iyi olmasanız da, bugün aldığınız riskler buna değecektir.

İKİZLER BURCU ♊

👉 Bugünün tadını çıkarmayı bekleyin. Harika bir formdasınız ve performansınızın zirvesinde çalışıyorsunuz. Bunlar çalışmak veya yaratmak için mükemmel koşullardır. Fırsat verildiğinde zihniniz yenilikçi fikirlerle dolup taşacaktır. Bugün yaptığınız her şeye çaba gösterin. Yeni bir girişime katılma fırsatı ortaya çıkarsa, bunu ciddi olarak düşünün. Akıllıca bir hareket olabilir.

YENGEÇ BURCU ♋

👉Bugünkü enerji, kendinizi dünyanın zirvesinde hissedeceğiniz anlamına geliyor. Her zamanki çalışkan doğanız göz önüne alındığında, yorgunluğa dikkat etmeniz gerekebilir. Ekstra güç, sağlık ve zihinsel keskinlik, birçok şeyi başarmanız için size muazzam bir destek sağlarken, gün içinde ne zaman bırakmanız gerektiğini de bilmeniz gerekir. Bu enerjinin bir kısmını sosyal veya eğlence faaliyetlerine ayırın.

ASLAN BURCU ♌

👉Mükemmel bir başlangıç yaptınız. Son zamanlarda kendinizi biraz yorgun hissediyorsanız bu durum değişecektir. İlave zihinsel ve fiziksel güç sizin için mevcuttur. Dün zor görünen şeyler bugün kolaylıkla gerçekleşecektir. Herhangi bir projeyi veya yapılacaklar listesini çıkarın ve devam edin. Siz farkına bile varmadan her şey bitecek ve yüzünüzde hala bir gülümseme olacak. Yine de ne zaman bırakmanız gerektiğini bilin. Aşırıya kaçmak istemezsin.

BAŞAK BURCU ♍

👉 Bugün her zamankinden daha fazla enerjiye sahip olduğunuzu hissedebilirsiniz. Önümüzdeki görevler ister fiziksel güç ister zihinsel keskinlik gerektirsin, onlara güvenle yaklaşın. Her şey kolayca ve kolayca gelir ve çok şey başarabilirsiniz. Bu enerji dolu zamanın bir kısmını bir arkadaşınızla sosyalleşmek veya en sevdiğiniz hobilerinizle ilgilenmek için kullanın. Her şeyi ciddi meselelere yönlendirmeye gerek yok.

TERAZİ BURCU ♎

👉 Güne yenilenmiş güç ve enerjiyle başlamayı bekleyin. Yapılacaklar listenizdeki hemen hemen her şey yerli yerine oturacaktır. Yapılması gerekeni yapabildiğiniz için projelerinize güvenle ve şevkle yaklaşabilirsiniz. Üstlenmek veya başlamak istediğiniz bir şey varsa, daha iyi bir gün bulmakta zorlanacaksınız. Güven artışından en iyi şekilde yararlanın. Üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok.

AKREP BURCU ♏

👉 Bu, mutlu bir şekilde kalktığınız günlerden biri olacak. Enerji son derece olumlu. Muhtemelen kendinizi enerjik, kendinden emin ve projeleriniz üzerinde çalışmaya hazır hissedeceksiniz. Bu, çok çalışma eğiliminizle birleştiğinde güçlü olmanızı sağlayabilir. Aşırıya kaçmayın. Gülleri koklamak için biraz zaman ayırın ve biraz dinlenin.

YAY BURCU ♐

👉 İşleri halletmek için harika bir gün olacak. Kozmik koşullar kendinizi enerjik hissetmenizi ve gitmeye istekli olmanızı sağlayacaktır. Sizi bekleyen yapılacakların bir listesi varsa, onu alın ve yola çıkın. Sosyalleşmeye zaman ayırmanın cazibesine direnmeniz gerekebilir. Önceliklerinize odaklanırsanız, farkına bile varmadan işiniz biter ve oyun için hâlâ bolca zaman kalır.

OĞLAK BURCU ♑

👉 Bu, bir süredir ertelediğiniz bazı projeleri başlatmak için mükemmel bir gün olacak. Muhtemelen son zamanlarda deneyimlediğinizden daha fazla fiziksel ve zihinsel enerji hissedeceksiniz. Gününüz ister iş ister oyunla dolu olsun, her şey harika gidecek. Görevleri güvenle halledebilirsiniz. Enerjinize gidecek bir yer vererek üretken olun.

KOVA BURCU ♒

👉 Uzun zamandır hissetmediğiniz kadar enerjik olabilirsiniz. Görevler, projeler ve ev işleriyle meşgul olmak için mükemmel bir gün. Çoğu şeyi kısa sürede halledecek ve bunların tadını çıkaracaksınız. Her türlü erteleme isteğine karşı koyun! Eğer işleri ertelerseniz mevcut kozmik desteği kaçıracaksınız. Yapılacak ve başlayacak şeylerin bir listesini yapın. Daha farkına bile varmadan işin bitecek!

BALIK BURCU♓

👉 Keşke daha fazla gün bu kadar kolay olabilseydi. Açılardan gelen enerji canlandırıcıdır ve birçok şeyi başarmanıza olanak tanır. Yapmaktan çekindiğiniz bir şey varsa, günün size kazandırdığı özgüvenin bir kısmını yakalayın ve onun peşinden gidin. Üstlendiğiniz her şeyde başarılı olacaksınız. Enerjiniz bol olduğu için başkasının işini yapmaya kendinizi kaptırmayın.