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BEGYO HALKA ARZ NE ZAMAN? | Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı için geri sayım devam ediyor. Ege Bölgesi'nde gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlar geliştirmek amacıyla kurulan ve BEGYO koduyla halka arz edilecek olan Batı Ege Gayrimenkul hakkında yatırımcılar, 'BEGYO halka arz ne zaman? Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?' sorularının cevabını araştırıyor. BEYO halka arzı hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 23:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 10:11
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BEGYO HALKA ARZ NE ZAMAN? | Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

BEGYO HALKA ARZ NE ZAMAN? | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı için geri sayım devam ediyor. Deniz Tekstil işbirliği ile kurulan ve 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Batı Ege Gayrimenkul, Ege Bölgesi'nde yeni yatırımları hedeflemektedir. Peki BEGYO halka arz ne zaman? Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

BATI EGE GAYRİMENKUL (BEGYO) HALKA ARZ NE ZAMAN? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

BEGYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

SPK'nın onayladığı Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz izahnamesinde dağıtılacak olası pay miktarı şöyle belirtildi:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

💰2.1 Milyon katılım ~ 97 Lot (291 TL)

💰2.5 Milyon katılım ~ 81 Lot (243 TL)

💰2.9 Milyon katılım ~ 70 Lot (210 TL)

💰3.3 Milyon katılım ~ 61 Lot (183 TL)

💰3.7 Milyon katılım~55 Lot (165 TL)

💰4.1 Milyon katılım ~ 50 Lot (150 TL)

💰4.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (135 TL)

💰4.9 Milyon katılım ~ 41 Lot (123 TL)

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

BEGYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz fiyatı 3,00 TL olarak belirlendi.

BEGYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

BEGYO HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu BEGYO olarak belirlendi.

BEGYO HALKA ARZ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.

BEGYO HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz aracı kurumu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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