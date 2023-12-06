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AÖL SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL sınav GİRİŞ BELGESİ ne zaman çıkacak?

AÖL sınav yerleri Açık Lise sınavlarına girecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler sınav giriş belgeleri ve kimlikleriyle sınava giriş yapabilecekler. Sınavlar 81 ilde ve belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 17:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 18:01
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AÖL SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL sınav GİRİŞ BELGESİ ne zaman çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) sınavları 2023-2024 yılının ilk döneminde Aralık ayında yapılacak. Öğrenciler AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. MEB AÖL açıklamasını sizler için derledik.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav yerleri 18 Aralık'ta erişime açılacak. Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

-Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

-Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023

AÖL 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınav takvimi ise şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 oturum, açık öğretim liseleri ise 3 oturum hAlinde gerçekleştirilecektir. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 sorudan oluşacak testler halinde olacaktır.

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