AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞ E-KAMPÜS EKRANI | AÖF sınav giriş e-devlet

AÖF sınavları için hazırlıklar başladı. Öğrenciler 9-10 Aralık'ta vize sınavlşarına girmeden önce sınav yerlerini öğrenmek istiyorlar. Sınava girmek için ise sınav giriş belgesi ile kimlik zorunlu tutuluyor. AÖF e-kampüs giriş ekranı, AÖF giriş e-devlet gibi sorgular yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

AÖF E-KAMPÜS GİRİŞ EKRANI

AÖF E-DEVLET ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler giriş belgesi ve kimlik ile sınava girebilecekler.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2023-2024

Güz Dönemi Ara Sınavı (Vize): 9-10 Aralık 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 20-21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı: 17 Ağustos 2024

AÖF SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

(Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, Süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.)

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler