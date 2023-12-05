Haberler Haberler ALES SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | ALES/3 sonuç sorgula

ALES SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | ALES/3 sonuç sorgula

ÖSYM tarafından lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylara yönelik düzenlenen ALES, bu yıl son kez yapıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılan adaylar, sınavın ardından arama motorlarında 'ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES/3 sonuç sorgulama' araştırmaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALES SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | ALES/3 sonuç sorgula

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen ALES'in 3.'sü, 19 Kasım Pazar günü yapıldı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen adayların başvurduğu sınavda, adaylardan 100 soruya 150 dakika içinde doğru cevap vermeleri istendi. Sınava katılan adaylar, sonuçları merakla beklerken arama motorlarında ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 ALES-3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan takvime göre, 19 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenen ALES-3 sınavının sonuçları, 5 Aralık Salı günü adayların erişimine açılacak. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'ten alınan puan, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak. Yani adaylar ALES sınavından aldıkları puan ile 5 yıl boyunca tercih yapabilecekler.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! 15. hafta öncesi zirvede büyük kapışma: İşte Süper Lig gol krallığı listesi…
İttifak yok iç savaş var! CHP'de Özgürcü - Ekremci çatışması "Çift başlı yönetim" sancısı | Özgür Özel'e 'oğlum' diye telkin veren o vekil
"F.Bahçe'nin fabrika ayarı"
Usta yazardan F.Bahçe'ye övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 ALES sonuçları açıklandı mı
GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ | GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 PS4'e çıkacak mı? SÜRPRİZ DETAY!
EMEKLİ ZAMMINDA 'ENFLASYON' ETKİSİ | 5 aylık enflasyon farkına göre emekli maaş zammı hesaplama
ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | ÖSYM ALES-3 sonuç görüntüleme
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6-12 ARALIK)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı saat kaçta? 09:18
Fenerbahçe Opet'in konuğu Potsdam! Fenerbahçe Opet'in konuğu Potsdam! 09:18
Pendikspor - Isparta 32 maçı ne zaman? Pendikspor - Isparta 32 maçı ne zaman? 09:12
Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Joventut Badalona Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Joventut Badalona 09:10
F.Bahçe Beko Avrupa'da galibiyet hedefinde! F.Bahçe Beko Avrupa'da galibiyet hedefinde! 09:07
Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor maçı hangi kanalda? 09:06
Daha Eski
"F.Bahçe'nin fabrika ayarı" "F.Bahçe'nin fabrika ayarı" 08:56
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Aralık bugün kimin maçı var? 08:34
F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! 23:55
Mauro Icardi: Bileğimdeki Türk bayrağı... Mauro Icardi: Bileğimdeki Türk bayrağı... 23:55
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:55
F.Bahçe Kadıköy'de rahat kazandı! F.Bahçe Kadıköy'de rahat kazandı! 23:55