İSTANBUL 4 ARALIK VAPUR SEFERLERİ SON DAKİKA | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL 4 ARALIK VAPUR SEFERLERİ İPTAL | İstanbul'da olumsuz hava koşulları yeniden etkili oluyor. Günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklenen megakentte sarı kodlu uyarı verildi. Çatı uçması, ağaç düşmesi ve soba zehirlenmelerinin yanı sıra sel ve su baskınlarına karşı da vatandaşlar uyarılırken deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyururken 4 Aralık Pazartesi günü iptal olan seferleri sizler için derledik.

4 ARALIK ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER⛵

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi; " Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

⛵Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerimizin Moda İskelesi uğraması

⛵Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp seferlerimizin Hasköy İskelesi uğraması

⛵Üsküdar-Haliç seferlerimizin Hasköy İskelesi uğraması

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır."

4 ARALIK BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER🚢

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), resmi internet sitesi üzerinden seferler arasında henüz iptal edilen olmadığını duyurdu. Konuya ilişkin yeni açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

BUDO İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

4 ARALIK İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER⚓

⚓Kadıköy-Bursa 07:05 - 07:30 Deniz Otobüsü

⚓Bandırma-Kadıköy 07:45 - 10:25 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 12:00 - 13:55 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 17:15 - 17:35 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 18:00 - 19:55 Deniz Otobüsü