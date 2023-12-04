Haberler Haberler HAVA BUZ GİBİ SOĞUYACAK! Kuzeyden fırtına, güneyden yağmur geliyor | 4 Aralık hava durumu

HAVA BUZ GİBİ SOĞUYACAK! Kuzeyden fırtına, güneyden yağmur geliyor | 4 Aralık hava durumu

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, haftanın ilk günü başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren düşüşe geçen hava sıcaklığı, düne kıyasla 8-10 derece birden azalırken ani sıcaklık düşüşünden kaynaklı olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgarın hızı kuvvetli fırtınaya ulaşacak. İşte 4 Aralık hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 09:00
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HAVA BUZ GİBİ SOĞUYACAK! Kuzeyden fırtına, güneyden yağmur geliyor | 4 Aralık hava durumu

HAVA BUZ GİBİ SOĞUYACAK | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Pazartesi tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıkların Marmara'da mevsim normallerine ineceğini belirtti. Ani sıcaklıklık değişimi beraberinde rüzgar ve yağışı da getirirken Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de rüzgar hızının saatte 60 km'ye ulaşması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Aralık Pazartesi illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINAYA DİKKAT!

4 Aralık Pazartesi günü, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU 4 ARALIK

İstanbul'da bugün, ani düşüşle birlikte hava sıcaklığı 9 dereceye kadar gerileyecek. Megakentte gün içinde hissedilen en yüksek sıcaklığın 11 derece olması beklenirken sabah saatlerinde başkayan yağış, geceye kadar devam edecek. Yarın itibarıyla bir gün ara vermesi beklenen sağanak hafta sonuna kadar devam edecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌂4 Aralık Pazartesi: Sağanak Yağışlı 11°C

5 Aralık Salı: Çok Bulutlu Yağışlı 13°C

6 Aralık Çarşamba: Sağanak Yağışlı 13°C

7 Aralık Perşembe: Sağanak Yağışlı 14°C

8 Aralık Cuma: Sağanak Yağışlı 10°C

4 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale ile bölgenin Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

  • BURSA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • EDİRNE °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İSTANBUL °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KOCAELİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • DENİZLİ °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İZMİR °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MUĞLA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 25°C: Az bulutlu

  • ANTALYA °C, 21°C: Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu

  • BURDUR °C, 15°C: Parçalı bulutlu

  • MERSİN °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısının akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 14°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

  • ÇANKIRI °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR °C, 15°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

  • KONYA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

  • DÜZCE °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

  • KASTAMONU °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

  • RİZE °C, 21°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

  • SAMSUN °C, 21°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

  • TOKAT °C, 19°C: Parçalı bulutlu

  • TRABZON °C, 21°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

  • HAKKÂRİ °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

  • MALATYA °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

  • VAN °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 15°C: Az bulutlu ve açık

  • GAZİANTEP °C, 17°C: Az bulutlu ve açık

  • MARDİN °C, 16°C: Az bulutlu ve açık

  • SİİRT °C, 15°C: Az bulutlu ve açık

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