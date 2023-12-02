PLANLAR İPTAL! Fırtına hafta sonunu bekledi: Kimse dışarı çıkmasın (2 Aralık hava durumu)

PLANLAR İPTAL | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, İstanbul'da hafta sonu planları iptal edecek bir hava bekleniyor. Hızı saatte 90 km'yi bulması beklenen fırtınaya karşı günün ilk saatlerinde Şehir Hatları, İDO ve BUDO birçok seferini iptal ederken uzmanlar, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıd. PEki bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Aralık hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

MARMARA'YA FIRTINA UYARISI

2 Aralık Cumartesi günü, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın; Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 ARALIK

İstanbul'da bugün sıcaklık en yüksek 19 dereceye ulaşacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ile birlikte kuvvetli lodos, kentte ağaç düşmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara sebep olabilecekken sabahın ilk saatleriyle birçok deniz seferi iptal edildi. Rüzgarın hızının gün içinde 67 km'ye kadar ulaşması beklenen megakentte yeni haftada ise yağmur bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌫2 Aralık Cumartesi: Rüzgarlı 19°C

🌫3 Aralık Pazar: Rüzgarlı 19°C

🌂4 Aralık Pazartesi: Sağanak Yağışlı 11°C

⛈5 Aralık Salı: Hafif Sağanak Yağışlı 12°C

☔6 Aralık Çarşamba: Sağanak Yağışlı 14°C

2 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus dadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

EDİRNE °C, 22°C

İSTANBUL °C, 19°C

KOCAELİ °C, 22°

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

DENİZLİ °C, 21°C

İZMİR °C, 22°C

MUĞLA °C, 17°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

ANTALYA °C, 21°C

BURDUR °C, 18°C

MERSİN °C, 21°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

ÇANKIRI °C, 15°C

ESKİŞEHİR °C, 17°C

KONYA °C, 16°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

DÜZCE °C, 20°C

KASTAMONU °C, 16°C

ZONGULDAK °C, 20°C

RİZE °C, 21°C

SAMSUN °C, 23°C

TOKAT °C, 19°C

TRABZON °C, 21°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

HAKKÂRİ °C, 14°C

MALATYA °C, 11°C

VAN °C, 10°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.