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GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ARALIK | ♑Merkür, Oğlak burcuna hırslı bir şekilde ilerliyor!

2 Aralık Cumartesi günü, yurt genelinde soğuk bir havaya uyanan astrolojiseverler, gezegenlerin dizilişini merak ediyor. Tutarlı Oğlak burcundaki hırslı Merkür ile yaratıcı Balık burcundaki ileri görüşlü Satürn arasındaki ince bir altmışlık, büyük hayaller kurmanıza, gelecek hedefleri belirlemenize ve uzun vadeli planlar hakkında hayal kurmanıza neden olur. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 07:50
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GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ARALIK | ♑Merkür, Oğlak burcuna hırslı bir şekilde ilerliyor!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ARALIK | Merkür'ün Oğlak burcuna doğru ilerlemesi büyük hayaller kurmanıza, gelecek hedefleri belirlemenize ve uzun vadeli planlar hakkında hayal kurmanıza neden olur. Hepsi tam olarak istediğiniz gibi sonuçlanmayacak ama sorun değil. Bir hedefe sahip olmak ve ona ulaşmak için ilk adımı atmak, başlı başına oldukça şaşırtıcı bir başarıdır. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Derinlere dalın. Sığ sularda kalacak bir gün değil. Bu, normal sınırlarınızın ötesine geçeceğiniz bir gün. Yaptığınız her şeye büyük bir duygusal yük eşlik etse de, bu tutkunuzu körükleyen heyecan olsun, durma nedeni değil. Başlamak zor olabilir ve günü yatakta geçirmek isteyebilirsiniz. Bir kez yola çıktığınızda yavaşlamanız zor olabilir.

BOĞA BURCU

Yalnızca ileri düzey sörfçülerin büyük dalgalarla başa çıkabileceğini düşünebilirsiniz. Peki sınırlarınızı zorlamazsanız yeteneğinizi nasıl geliştireceksiniz? Bu senin günün. Kontrolü elinize alın ve sınırlarınızın ötesine geçin. Doğrulama bulacaksınız. Bu, dünyanın geri kalanına ışık saçan tutkulu bir ışıltıyla parladığınız fantastik "açık" zamanlarınızdan biridir.

İKİZLER BURCU

Bugünkü dedektif yönünüz sayesinde çözüm bulmak zor olmayacak. Gerçek gerçeğin yüzeyin altında olduğunu hissedebilirsiniz. Bazen aşağıda neler olup bittiğini gerçekten düşünmeden, üst kısımları atlamak isteyebilirsiniz. Bugün tamamen farklı bir hikaye. Ruhunuzun derinliklerinden gelen çalkantılı duygular ve yoğun duygular sıcak endişe konularıdır.

YENGEÇ BURCU

Eğer bir şey iyiyse, muhtemelen ütopya gibi gelecektir. Bir şey kötüyse dünyanın sonu gibidir. Ortası yok. Bu, duygusal aşırılıkların yaşandığı bir gün. Ya hep vereceksin ya da hiçbir şey vermeyeceksin gibi hissediyorsun. Bu sizin için heyecan verici bir zaman. Elinizdeki enerjiye direnmek yerine onunla çalışın. Duygularınızdan yararlanın ve bunları kendi avantajınıza kullanın.

ASLAN BURCU

Sorunların içine adım atmak yerine onlardan uzaklaşın. Çukurları göremeyebilirsiniz, o yüzden başka bir yol kullanmayı düşünün. Kaçınabileceğiniz bir deliğe düşerek zaman kaybetmeyin. Duygularınızla başa çıkmak zor olabilir çünkü bu yoğunlukla başa çıkmanın genel yolu, onu uzaklaştırmak, görmezden gelmek ve beyinsel düzeyde işlem yapmaktır. Bu tutum bugün işinize yaramayacak.

BAŞAK BURCU

Bu, yalanları bir kenara bırakıp sorunun özüne inebileceğiniz müthiş bir gün. Yüzeysel konuşmalar ve durumlarla zamanınızı boşa harcamayın. Enerjiniz, daha derindeki anlamı göremeyenler için harcanamayacak kadar değerli. Meditasyon, yoğun konuşma ve tutkulu aşk bugün bizi bekliyor. İçinizdeki şehvetli, hassas varlığı kucaklayın.

TERAZİ BURCU

Bugün, saklanmak için koşmanıza neden olabilecek müthiş bir yoğunluk var. Barışınızı söylemek ve tepelere doğru koşmak cazip gelebilir. Kendinize olan güveniniz en güçlü seviyede olmayabilir ve sanki diğer insanlar sizde hata bulmaya çalışıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu hayatı başkası için değil kendin için yaşadığını unutma. Kendi kurallarınızı kendiniz koyarsınız, kendi standartlarınızı belirlersiniz.

AKREP BURCU

Günün müthiş, sıcak ve besleyici bir havası var. Etrafınızdaki insanlar iç ve dış yönlerinizi doğruluyor. Duygular yoğunlaşabilir ancak ayakları yere basan bakış açınız, durumu görmenize yardımcı olur. Sevdikleriniz için harika bir yemek hazırlamak için zaman ayırın. Yemek pişirmek istemiyorsanız, en sevdiğiniz restoranda güzel bir yemek yiyin.

YAY BURCU

Gününüzün her anına sızması muhtemel duygusal yoğunluktan rahatsız olabilirsiniz. Önemli olanın ne olduğunu ve insanların neden hiçbir şeye bu kadar heyecanlandıklarını merak edebilirsiniz. Belki de bu, işleri daha ciddiye almanın ve daha duyarlı davranmanın işaretidir. Müfrezenizden ayrılmanız bir avantaj olabilir, ancak böyle bir günde en büyük düşmanınız da olabilir.

OĞLAK BURCU

Artık ilişkilerinizde bir yoğunluk var ve her durumun ölüm kalım meselesi olduğunu hissedebilirsiniz. Kafanızdaki sesleri sakinleştirin. Meditasyon yapın, yoga dersi alın ve derin nefes alın. Hiçbir şeyin göründüğü kadar dramatik olmadığını bilin. Bu da geçecek. Birkaç gün içinde endişelerinizi gülerek uzaklaştırabileceksiniz.

KOVA BURCU

Her şeyin üzerinde asılı olan duygusal sıkıntının ağırlığını hissedebilirsiniz. Bazen bu imkansız olsa da, bu duygunun sizi bunaltmasına izin vermeyin. İyi bir arkadaşınız yardım ve duygusal destek için sizi arayabilir. Odağı başka yöne çevirip yalnızca deneyimleriniz hakkında konuşmayın. Sadakat ve şefkat bugünün anahtarıdır.

BALIK BURCU

Ne yaparsanız yapın ona tutku aşılayın. Sezginizi takip etmeniz gerektiğinde olayları aşırı analiz etme eğilimindesiniz. Hangi yoldan ilerleyeceğinizi ve etrafınızdaki insanlara nasıl davranacağınızı kalbinizde biliyorsunuz. Durumu zorlamaya ya da olmadığı bir şeye dönüştürmeye çalışmayın. Bu harika bir gün. Kendinizi başkalarıyla paylaşma şansınız var. Hak ettiğiniz sevgiyi ve anlayışı alın.

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