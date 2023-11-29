Haberler Haberler KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)

KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)

Kadıköy'de 29 Kasım Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kadıköy su kesintisi olan mahalleleri ve 29 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 15:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)

29 KASIM 2023 KADIKÖY SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kadıköy'ün bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 29 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kadıköy 29 Kasım Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: CADDEBOSTAN MAH, ERENKÖY MAH, GÖZTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/11/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Kuruluş Osman’ın Holofira Hatun'u iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı! Ecem Sena Bayır’ın duru güzelliği göz kamaştırıyor…
Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın C. Brugge 11'i
Ne Real ne Juve! Icardi'yi isteyen takım...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin gözdesi Premier Lig'e F.Bahçe'nin gözdesi Premier Lig'e 15:32
Ne Real ne Juve! Icardi'yi isteyen takım... Ne Real ne Juve! Icardi'yi isteyen takım... 15:05
Hacken - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Hacken - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 14:51
Molde - Qarabağ maçı ne zaman? Molde - Qarabağ maçı ne zaman? 14:48
Beşiktaş Avrupa'da 241. sınavında! Beşiktaş Avrupa'da 241. sınavında! 14:45
TV 8,5'TA YAYINLANACAK MAÇLAR | TV 8,5'ta hangi maçlar var? TV 8,5'TA YAYINLANACAK MAÇLAR | TV 8,5'ta hangi maçlar var? 14:43
Daha Eski
Taraftarın gözü onda! G.Saray'a karşı oynayacak mı? Taraftarın gözü onda! G.Saray'a karşı oynayacak mı? 13:44
Anadolu Efes'e ABD'li forvet Anadolu Efes'e ABD'li forvet 13:41
Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde... Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde... 13:35
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken... 13:24
Sheriff - Slavia Prag maçı ne zaman? Sheriff - Slavia Prag maçı ne zaman? 13:23
Sevette - Roma maçı ne zaman? Sevette - Roma maçı ne zaman? 13:19