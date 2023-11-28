KYK BURS ÖDEMELERİ SON DAKİKA | KYK burs yattı mı? Burs ve kredi sorgulama ekranı

KYK BURS ÖDEMELERİ SON DAKİKA | KYK burs ve kredi alacak ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için beklenen haber geldi. Bu yıl ilk kez bursa başvuran öğrencilerin ödemeleri başladı. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından yapılan Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK), resmi sosyal medya hesabında burs ve kredi alma hakkı kazanan öğrenciler için ödemelerin başladığı duyuruldu. Paylaşımda, "Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!" ifadelerine yer verildi.

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KYK BURS VE KREDİ KİME NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı. Yapılan açıklamada ''Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!

TCKN son hanesine göre:

'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.

Keyifli harcamalar!'' ifadelerine yer verildi.

📢 Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak. Keyifli harcamalar! 🌟 pic.twitter.com/OylxDLHgsv — Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) November 28, 2023

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK BURSU, KREDİSİ İLK AY KAÇ TL YATACAK?

KYK tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemeleri yapılıyordu. Ancak bu yıl Kasım ayının sonunda yatırılmaya başlanan KYK ödemeleri 2 aylık yatırılacak. Bu kapsamda, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ilk burs ücretinde alacağı tutarlar şöyle:

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL x 2 = 4.000 TL

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL x 2 = 4.000 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 4.000 TL x 2 = 8.000 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL x 2 = 12.000 TL