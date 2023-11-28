Haberler Haberler BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | 29 Kasım okul var mı son dakika? - Bursa, İstanbul, Düzce ilkokul, ortaokul, lise tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | 29 Kasım okul var mı son dakika? - Bursa, İstanbul, Düzce ilkokul, ortaokul, lise tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların hangi illerde okulların tatil edileceği öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Bazı illerde yoğun yağış nedeniyle Valilikler, eğitim öğretime ara verildiğini duyururken arama motorlarında 'Bugün okullar tatil mi? 29 Kasım okul var mı son dakika? Bursa, İstanbul, Düzce ilkokul, ortaokul, lise tatil mi?' sorgulamaları yapılıyor. 27 Kasım 2023 kar tatili olan iller ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 07:50
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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | 29 Kasım okul var mı son dakika? - Bursa, İstanbul, Düzce ilkokul, ortaokul, lise tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. Bugün 21 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı verilirken bazı kentlerde fırtına ve sağanak nedeniyle su baskınları, bazılarında ise kar yağışı görüldü. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler doğal afetlere sebebiyet verirken öğrenciler de okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki Bugün okullar tatil mi? 29 Kasım okul var mı son dakika? İşte 29 Kasım 2023 kar tatili olan iller...

29 KASIM OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

27 Kasım'da Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde okullar 1 gün tatil edilmişti. Ardından 28 Kasım'da Hatay İskenderun ve Erzurum için tatil kararı verilmişti. 29 Kasım Çarşamba günü için ise Bursa'da tatil kararı veirldi. Kuvvetli fırtına sebebiyle 5 ilçede eğitime ara verildi. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personelin de 29 Kasım'da idari izinli sayılacağı duyuruldu.

29 KASIM 2023 TATİL OLAN İLLER

BURSA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu kapsamda Bursa'daki ilkokul, ortaokul ve liseler 29 Kasım Çarşamba günü tatil edilirken tatil olan ilçeler ise şöyle:

  • Osmangazi
  • Yıldırım
  • Nilüfer
  • Kestel
  • Gürsu

Öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli Düzce, Sakarya gibi fırtınanın etkili olduğu diğer bölgelerde okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi verilmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama gelirse haberimiz güncellenecektir.

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