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Güçlü Türkiye'nin adımları

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirtip herkesi spor yapmaya davet etti. G.Antep’teki Geleneksel Sporlar Merkezi’nin açılışına katılan Bak, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın kampanyası çerçevesinde bu yıl sonunda yaklaşık 10 milyona yakın gence yüzme öğretmiş olacağız. Gençlerimizin sporla buluşması sağlıklı bir nesil için önemli” diye konuştu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Güçlü Türkiye'nin adımları

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirtip herkesi spor yapmaya davet etti. G.Antep'teki Geleneksel Sporlar Merkezi'nin açılışına katılan Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın kampanyası çerçevesinde bu yıl sonunda yaklaşık 10 milyona yakın gence yüzme öğretmiş olacağız. Gençlerimizin sporla buluşması sağlıklı bir nesil için önemli" diye konuştu.

GELENEKSEL SPORLAR

Bakan Bak ayrıca Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda büyük adımlar attığına dikkat çekerek "Etnospor, Türkiye'de pek çok vatandaşımızın geleneksel sporla tanışmasına vesile oldu. Spor dallarında federasyonlarımız aktif olarak çalışıyorlar, böylesine sporla büyüyen bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı, sporun, gençlerin, kültürün yüzyılı olacak. Büyüyen gelişen güçlü Türkiye'nin adımları olacak" ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN: MUTLAKA BİR SPORLA İLGİLENMELİLER

Açılışa katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise geleneksel spor tesislerinin doğa dostu olması gerektiğini belirtti. Geleneksel sporlarının doğasında doğa dostu anlayışının bulunduğuna işaret eden Bilal Erdoğan, şöyle konuştu: Biz geleneksel sporların yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesini bir kültür meselesi olarak görüyoruz. Biz gençlerin her türlü spor yapmalarını istiyoruz. Gençlerimiz spor seçerken altyapımızın olması büyük bir kazanım. Gençlerimizin muhakkak bir sporla ilgilenmesini istiyoruz. Geleneksel sporlarımızın da güçlü olmasını istiyoruz.

SAYIN ERDOĞAN'IN ÖNDERLİĞİNDE

Başkan Erdoğan'ın önderliğinde bütün illerde modern spor tesislerinin yapıldığına değinen Bak, şöyle konuştu: "Bunların sonucunda 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile Türkiye organize edecek. A Milli Futbol Takımı'mız grubunu lider tamamlayarak 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Filenin Sultanları Avrupa ve dünyada şampiyonu oldu. Her kategoride başarılar geliyor.

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