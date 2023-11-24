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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL SON DAKİKA Başkan Erdoğan açıkladı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe'de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Erdoğan, çalışmayan emeklilerin ardından çalışan emeklilere de tek seferlik 5 bin liralık ödeme yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 19:31 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 19:40
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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL SON DAKİKA Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Beştepe'deki Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, çalışan emeklilere de tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için geçen ay bir defalık 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz TBMM'den geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de içimize sinmeyen bir durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin de yer aldığı emeklilerimizde gönül kırgınlığına neden olduğunu fark ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlıklarımıza gerekli düzenlemenin yapılması talimatını verdim.

Bakanlarımız çalışmalarını bugün itibarıyla tamamladı. Kanun teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve bağkurlu esnaf emellilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin tek seferlik 5 bin liar ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız.

15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defalık 5 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

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