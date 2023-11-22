GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 KASIM | Ay Balık burcunda! Fantastik rüyalara hazır olun!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 KASIM | Bugün etrafınızda olup bitenleri dışarıdan bir göz gibi izlemeye çalışın. Daha önce normal gördüğünüz şeylerin aslında arka yüzünde öyle olmadığını göreceksiniz. Farkındalık haftasındasınız. Aşk ve aile ilişkilerinizde duygularınızı karşı tarafa yansıtmak için acele etmemek gerekebilir. İşte 23 Kasım Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Gezegenin mevcut yönleri hayata yaklaşımınızı değiştirebilir. Yakın zamanda tanıştığınız insanlarla ilişkilerinizi neredeyse zorunlu olarak derinleştirmeniz gerekecek. Muhtemelen bunlardan birinden etkileneceksiniz, ancak dikkatli olun çünkü bu kişi sizin için aynı şeyleri hissetmeyebilir. İyi tarafından bak. Enerjinizi neden sizi umursamayan birine harcamak istiyorsunuz?

BOĞA BURCU

Doğanızda görmezden geldiğiniz bir yön olabilir. Bir ilişkide her zaman kontrolün sizde olması gerekir. Bunu değiştirmek akıllıca olacaktır. Gezegensel konfigürasyon şimdi bunu yapmanıza yardımcı olabilir. Kontrolcü tutumunuzu değiştirebilirseniz, insanlar doğal cazibenize çok daha açık olacaklardır!

İKİZLER BURCU

Bugün duygularınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Eğer onları dizginleyebilirsen, on kişinin yaşam gücüne sahip olacaksın. Yenilmez olabilirsiniz. Yapmak istediğin her şeyi yapabilirsin ve kimse seni durduramaz. Bu enerjiyi başkalarıyla paylaşırsanız, onlar da sizin gibi hissedebilirler; tüm hayatınızın en iyisi.

YENGEÇ BURCU

Nihayet bugün, işlerin sorumluluğunu üstlenmenin nasıl bir his olduğunu anlayacaksınız. Hatta bunu yapmak için doğduğunuzu bile hissedeceksiniz. Her durumda, günü güzel bir şekilde koordine edeceksiniz. Sen tam bir orkestrayı yöneten şefsin. Gün boyu etrafınızdakilere ne yapmanız gerektiğini anlatacaksınız. Böyle kişisel bir gücü hissetmek eğlenceli değil mi?

ASLAN BURCU

Diğer olayların aksine bugün gerçek duygularınızı sergileyeceksiniz. Onları saklasan bile onlar hala oradadır, içinizin derinliklerindedir. Duygularınızı göstermenin bir zayıflık işareti olduğunu düşünebilirsiniz ama bugün kalbinizin taştan yapılmadığını dünyaya gösterecek ve kendinizi bırakacaksınız.

BAŞAK BURCU

Davranışlarınız aşk hayatınızı iyileştirmek üzere. Artık vücudunuza takılıp kalmıyorsunuz. Artık tutkulu anlarda dikkatiniz dağılmıyor. Buraya ve şimdiye odaklanacak ve bundan keyif alacaksınız ve her zamanki gibi düşüncelerinizde kaybolmayacaksınız. Hayatın zevklerini deneyimlemek üzere olan yeni bir insansınız.

TERAZİ BURCU

Önümüzdeki haftalarda oldukça dayanıklı olacaksınız. Hakim gezegen geçişleri sayesinde enerjiniz artacak. Romantik arzularınız ve yaratıcılığınız üzerinde gelişirsiniz. Durumları kontrol altında tutmaya çalışmalısınız. Kendinizin veya bir başkasının duygularının hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin.

AKREP BURCU

Sen şehvetli bir insansın. Güçlü bir duygusal gücünüz var. Bugün o enerji artacak ve kendini güçlü bir şekilde ifade edecek. Karşılaştığınız insanlar gücünüz karşısında hayrete düşecekler. Tüm dünyayı kolaylıkla baştan çıkarabilirsin. Bu enerjiyi kontrol altında tutmaya çalışın. Dengeniz bozulabilir ve pişman olabileceğiniz bir duruma düşebilirsiniz.

YAY BURCU

Yeni insanlarla tanışmayı ve onlarla konuşmayı seviyorsunuz ancak nadiren kişisel olarak dahil oluyorsunuz. Konuştuğunuz kişiyle aranıza belli bir mesafe koyarsınız. Bugün, duygularınızı bu kadar sıkı kontrol ederek ilginç deneyimleri kaçırıp kaçırmadığınızı veya savunmanızın iyi bir nedenden ötürü yüksek olup olmadığını merak edeceksiniz.

OĞLAK BURCU

Bugün muhtemelen kendinizi biraz kaybolmuş hissedeceksiniz. Yakın gelecekte bir karara varmanız gerekecek ve hayatınız bundan büyük ölçüde etkilenecek. Arzularınızı dinlemeli misiniz? Hayatının sorumlusu onlar mı olmalı? Yoksa duygularınızı dizginleyip daha pratik yolu mu seçmeye çalışmalısınız? Düşünülmesi gereken bir şey.

KOVA BURCU

Bugün ilişkilere yaklaşımınızı değiştireceksiniz. Geçmişte duygulara dayalıydılar ama şimdi daha rasyonel olmaları gerektiğine karar vereceksiniz. Bu ani tutum değişikliğinin mutluluğunuzu azaltabileceğini ancak aynı zamanda daha güçlü, daha istikrarlı ilişkilere de yol açabileceğini hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU

Kendinizi bırakmaya karar verdiniz. Tamamen kontrol edilen bir insan olmaktan yoruldunuz. Artık dürtülerinizi dizginlemek istemiyorsunuz! Havada farklı bir şeyler var. İhtiyaçlarınızı özgürce ifade edebilirsiniz. Partnerinizle arzularınız hakkında konuşun. İlişkiniz yalnızca mevcut düşünce çerçevenizden faydalanabilir.