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ALES SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ALES 3 saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2023 ALES/3 kaç soru, kaç dakika?

Lisans üstü eğitim almak isteyen binlerce adayın başvuruda bulunduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bu yıl 3. kez düzenleniyor. 19 Kasım Pazar günü yapılacak sınava katılacak olan adaylar, ÖSYM'nin düzenlediği sınav hakkında arama motorlarında 'ALES son giriş saati kaç? ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2023 ALES/3 kaç soru, kaç dakika?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 07:06
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ALES SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ALES 3 saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2023 ALES/3 kaç soru, kaç dakika?

ALES SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Lisans ve yüksek lisans mezunu kişilerin katılım gösterdiği, ÖSYM tarafından düzenlenen ALES-3 için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19 Kasım Pazar günü yapılan sınava katılacak adaylar, sınav salonlarındaki yerlerini almak için hazırlanırken olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmelerin yaşanabileceği sınav ile ilgili arama motorlarında 'ALES son giriş saati kaç? ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2023 ALES/3 kaç soru, kaç dakika?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detayarl...

2023/ALES-3 SINAV SALONUNA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Sınava girmek isteyen adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ALES'e katılmak isteyen adayların en geç saat 10.00'da sınav salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ALES-3 için adaylara 2,5 saat süre tanınacak. 10.15'te başlayan sınav, 12.45'te sona erecek.

ALES-3 SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 ALES/3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?'

ALES-3 kapsamında adaylara 100 soru sorulacak. Adaylardan bu sorulara 150 dakika içinde doğru cevap vermeleri istenecek.

ALES-3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023'ün son ALES sınavı olan ALES-3'ün sonuçları, 5 Aralık 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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