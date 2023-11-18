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İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 🚢18 Kasım iptal seferler İDO, BUDO, Şehir Hatları

İstanbul'da AFAD, MGM ve AKOM tarafından arka arkaya yapılan uyarıların ardından fırtına ve şiddetli sağanak başladı. Megakentte hayatı felç eden yağış ve rüzgarın pazar günü de devam edeceği kaydedilirken İDO, BUDO ve Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu. İşte 18 Kasım iptal edilen seferler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 12:00
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İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 🚢18 Kasım iptal seferler İDO, BUDO, Şehir Hatları

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL | İstanbul'da günlerdir verilen uyarının ardından gece saatlerinde başlayan yağış, sabah yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı. Hava muhalefeti nedeniyle Türk Hava Yolları 40 uçuşunu iptal ederken İDO, BUDO ve Şehir hatları da bazı seferlerin kötü hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu. İşte 18 Kasım iptal edilen seferler...

18 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi; "Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

🚢Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması

🚢Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

🚢Adalar-Beşiktaş

🚢Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır."

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18 KASIM BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

🚢Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

🚢Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18 KASIM İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

🚢Kadıköy-Bursa 07:05 - 07:30 Deniz Otobüsü

🚢Bursa-Kabataş 07:30 - 09:25 Deniz Otobüsü

🚢Bandırma-Kadıköy 08:30 - 11:10 Deniz Otobüsü

🚢Kabataş-Bursa 11:15 - 11:35 Deniz Otobüsü

🚢Kadıköy-Bursa 11:35 - 12:00 Deniz Otobüsü

🚢Bursa-Kabataş 12:00 - 13:55 Deniz Otobüsü

🚢Kadıköy-Bandırma 12:00 - 12:30 Deniz Otobüsü

🚢Bursa-Kadıköy 12:00 - 13:55 Deniz Otobüsü

🚢Kadıköy-Bursa 14:50 - 15:15 Deniz Otobüsü

🚢Bursa-Kabataş 15:30 - 17:25 Deniz Otobüsü

🚢Bandırma-Kadıköy 15:30 - 18:10 Deniz Otobüsü

🚢Bursa-Kadıköy 15:30 - 17:25 Deniz Otobüsü

🚢Kabataş-Bursa 17:15 - 17:35 Deniz Otobüsü

🚢Bursa-Kabataş 18:00 - 19:55 Deniz Otobüsü

🚢Kabataş-Bursa 18:15 - 18:35 Deniz Otobüsü

🚢Bursa-Kadıköy 18:30 - 20:25 Deniz Otobüsü

🚢Kadıköy-Bursa 18:35 - 19:00 Deniz Otobüsü

🚢Kadıköy-Bandırma 19:00 - 19:30 Deniz Otobüsü

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