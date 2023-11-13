Haberler Haberler KYK BURS KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI | 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

KYK BURS KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI | 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

GSB KYK burs ve kredi başvurularının sona ermesinin ardından sonuçlaraçıklandı. Başkan Erdoğan'ın KYK kredi ve burs ücretlerine zam yapıldığını açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2023-2024 döneminde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını duyurdu. Peki KYK burs sonuçları sorguşama ekranı, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:10
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KYK BURS KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI | 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

KYK BURS KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI | Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK burs ve kredi başvuruları sona ermesinin ardından sonuçlar açıklandı. Milyonlarca ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin eğitimine katkı sağlayan KYK burs ve kredisine başvuran adaylar, başvuru sonuçlarını merak ediyor. İşte detaylar...

2023-2024 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023-2024 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları, 12 Ekim - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı! Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız…" ifadeleriyle sosyal medyada yaptığı duyuruyla başlayan başvurularda sonuçlar da belli oldu.

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KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: .4000 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 16 Aralık'ta açıklandı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

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