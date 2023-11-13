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BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | İstanbul'un suyu artıyor - 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı

13 Kasım 2023 Pazartesi günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 20'nin altında seyretmeye devam ediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken dün 16,18 olan su seviyesi, bugün 16,43 olarak ölçüldü. İşte 13 Kasım 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 08:10
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BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | İstanbul'un suyu artıyor - 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı

BARAJ DOLULUK ORANI 13 KASIM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. Son yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi çok az miktarda olurken su seviyesi düne kıyasla daha az ölçüldü. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,34 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 34,66 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Kasım 2023 Pazartesi günü yüzde 16,43 olarak ölçüldü.

💦13 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

13 Kasım Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 16,43 olarak ölçüldü. Dün ise 16,18 olan barajlardaki doluluk miktarının önceki güne kıyasla atışa geçtiği kaydedildi. 13 Kasım'da barajlarda doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %34,66

🚿 Darlık Barajı: %26,62

🚿 Elmalı Barajı: %18,52

🚿 Terkos Barajı: %8,06

🚿 Alibey Barajı: %15,56

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,29

🚿 Sazlıdere Barajı: %2,34

🚿 Istrancalar Barajı: %18,28

🚿 Kazandere Barajı: %6,29

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,77

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