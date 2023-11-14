Haberler Haberler İSTANBUL'DA YAĞIŞA KISA BİR ARA | Bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞIŞA KISA BİR ARA | Bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım hava durumu

Meteoroloji'den alınan verilere göre İstanbul'da bugün yağış beklenmezken yurdun birçok kentinde şiddetli yağış etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yağmurların sel ve su baskınlarına sebep olabileceği, yurdun kuzey kesimlerinde ise fırtınanın etkili olacağı belirtilerek vatandaşlar uyarıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Kasım hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 07:50
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İSTANBUL'DA YAĞIŞA KISA BİR ARA | Bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞIŞA KISA BİR ARA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım 2023 tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinde yağışların fırtına ile birlikte etkisi sürdüreceğini kaydetti. Özellikle yurdun kuzey, doğu ve güney bölgelerinde şiddetli yağışa karşı vatandaşlar uyarılırken Antalya'da da sarı alarm verildi. İstanbul'da günlerdir süren sağanak ise kısa bir mola verdi. Bugün İstanbul'da yağış beklenmezken yarından itibaren megakente yeni bir yağmur dalgasının giriş yapması bekleniyor. İşte 14 Kasım hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın ç ve doğu kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ANİ SEL, YILDIRIM, ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DÜŞMESİNE DİKKAT!

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın ise, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün, günlerdir devam eden yağışlar ara verecek. Gün içinde sıcaklığın en fazla 17 derece olarak ölçülmesi beklenen megakentte, maksimum rüzgar hızı ise saatte 30 km'ye kadar yükselecek. Yarından itibaren yağışların yeniden baş göstermesi beklenen İstanbul'da hafta boyu yağmur etkili olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

14 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 17°C

15 Kasım Çarşamba: Sağanak Yağışlı 20°C

16 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 18°C

17 Kasım Cuma: Az Bulutlu 18°C

18 Kasım Cumartesi: Sağanak Yağışlı 15°C

14 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 19°C

  • İSTANBUL °C, 17°C

  • KOCAELİ °C, 19°C

  • TEKİRDAĞ °C, 18°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 14°C

  • DENİZLİ °C, 18°C

  • İZMİR °C, 21°C

  • MUĞLA °C, 21°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş ve Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 24°C

  • ANTALYA °C, 27°C

  • ISPARTA °C, 17°C

  • MERSİN °C, 22°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 14°C

  • ESKİŞEHİR °C, 14°C

  • KAYSERİ °C, 14°C

  • KONYA °C, 15°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Düzce dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun hariç bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

  • BOLU °C, 14°C

  • KASTAMONU °C, 11°C

  • SİNOP °C, 19°C

  • ZONGULDAK °C, 15°C

  • RİZE °C, 18°C

  • SAMSUN °C, 18°C

  • TOKAT °C, 13°C

  • TRABZON °C, 18°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • AĞRI °C, 10°C

  • ERZURUM °C, 7°C

  • MALATYA °C, 16°C

  • VAN °C, 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 16°C

  • GAZİANTEP °C, 18°C

  • MARDİN °C, 16°C

  • ŞANLIURFA °C, 19°C

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