Trabzonspor için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme gelmişti. Bordo-mavililerin TÜMOSAN Konyaspor forması giyen kaleci Deniz Ertaş ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, HT Spor'a yaptığı açıklama ile Deniz Ertaş ile anlaşma sağlandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kafkas açıklamasında,

"Şu anda gündemimizde böyle bir konu yok. Sezon başında Deniz Ertaş'ı değerlendirdik. 7 milyon euro istediler ve konu kapandı. O dönemde elimizdeki iki yetenekli genç kaleciden birini, doğrudan forma giyebileceği bir takıma kiralayıp maç temposu kazanmasını planlamıştık ama bu plan gerçekleşmedi. Bizim Onuralp, Ahmet ve Erol gibi yatırım yaptığımız, çok yetenekli genç kalecilerimiz var. Gelişimlerinden çok memnunuz. Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet edecekler." ifadelerini kullandı.