Galatasaray'dan İtalyan savunmacıya kanca! Juventus'un bonservis talebi...
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Juventus'tan o ismi gündemine aldığı iddia edildi. Juventus'un bonservis beklentisi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 18:26
Galatasaray'ın, Juventus'un stoperi Federico Gatti ile ilgilendiği iddia edildi.
Bu sezon Juventus'ta fazla forma şansı bulamayan Gatti'nin, ocak ayında İtalyan ekibinden ayrılabileceği yazıldı.
Serie A'dan Lazio ve Napoli'nin de Federico Gatti'ye transferde ilgi duyduğu öne sürüldü.
Galatasaray haricinde Porto'nun da 28 yaşındaki İtalyan savunmacıyı gündemine aldığı belirtildi.
Öte yandan Premier Lig'den Everton, Sunderland ve Nottingham Forest'ın da savunmalarını güçlendirmek için Gatti'yi olası hedefler arasına aldığı vurgulandı.
Juventus'un Gatti'nin geleceği üzerinde düşündüğü belirtildi.
İtalyan stoperin satışının Juventus'a kış transfer dönemini finanse edebilecek önemli bir gelir sağlayabileceği yazıldı.
Tutto Juve'nin haberine göre, Juventus'un Gatti için 20 milyon euroluk bir bonservis belirlediği öğrenildi.
Federico Gatti'nin Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Juventus formasını bu sezon 9 maçta giyen Gatti, 482 dakika sahada kaldı.
Federico Gatti, takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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