Trendyol 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Abdullah Uğur Sarı, İbrahim Ethem Potuk
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Serkan Asan (Dk. 61 Bacuna), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül (Dk. 87 Arda Öztürk), Crociata (Dk. 82 Özder Özcan), Doğan Erdoğan (Dk. 61 Efe Şıhlaroğlu), Afena-Gyan, Gökcan Kaya, Serdar Gürler, Arda Çolak (Dk. 61 Hotic)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Blanco (Dk. 89 Burak Öksüz), Serkan Göksu (Dk. 76 Ali Yaşar), Djokanovic, Hostikka (Dk. 76 Melih Bostan), Soukou (Dk. 84 Kosoko), Berat Yılmaz
Goller: Dk. 9 Crociata, Dk. 90+3 Hotic (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 26 ve 49 Berat Yılmaz (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Hostikka, Dk. 90+1 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)