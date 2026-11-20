Üç büyüklere transferde kötü haber! Brahım Diaz...
Transfer gündeminde adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Brahim Diaz cephesinde beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Mevcut kadro iskeletini korumayı amaçlayan Real Madrid, iç transfer planlaması doğrultusunda Faslı yıldızla görüşmelere başladı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 17:24
Aynı planlama kapsamında kaptan Federico Valverde'nin de 2029'da sona erecek kontratını 2031'e kadar uzatmak üzere el sıkıştığı ifade edildi.
BRAHIM DIAZ KALIYOR
Real Madrid yönetiminin bu hamlesi, Brahim Diaz'ı kadrosuna katmayı hedefleyen üç büyük kulübün transfer planlarını zora soktu.
İspanyol ekibinin, hücum hattındaki çok yönlü oyuncusunu uzun vadeli kadro yapılandırmasında tutmak istediği vurgulandı.
Yürütülen görüşmelerde söz konusu isimlerle mutabakata varıldığı ve yalnızca resmi prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
MOURINHO'NUN GÜVENİNİ KAZANMALI
Öte yandan bu gelişmenin, Brahim Diaz'ın ilk 11'de daha fazla süre bulacağı anlamına gelmediğinin altı çizildi.
Bu sezon 9 resmi maçta 248 dakika süre alan Faslı yıldız, henüz Jose Mourinho'nun güvenini kazanabilmiş değil.
Forma rekabetini sürdüren 27 yaşındaki yetenekli sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
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