Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 13. haftasında Partizan ile Beşiktaş Fuzul kozlarını paylaşıyor. Real Madrid karşısında aldığı galibiyetin ardından Sırbistan deplasmanına çıkan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.Çift maç haftasını 2'de 2'yle kapatmak isteyen siyah-beyazlıların mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

PARTIZAN - BEŞİKTAŞ FUZUL MAÇI SAAT KAÇTA?

Partizan - Beşiktaş Fuzul karşılaşması, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.45'te başladı.

PARTIZAN - BEŞİKTAŞ FUZUL MAÇI HANGİ KANALDA?

Partizan-Beşiktaş Fuzul maçı S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.

PARTIZAN VE BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Beşiktaş Fuzul, 2026-2027 EuroLeague sezonunda 12 karşılaşmada 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 1055 sayı üretirken potasında 1079 sayı gördü.

Partizan'da 12 maçta 6 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. Sırbistan temsilcisi, 13. hafta öncesinde toplam 928 sayı atarken rakiplerine 924 sayı izni verdi.

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