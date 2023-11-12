ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU? | 2023 Kasım ek ders saatlerinde değişiklik

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ | Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullardaki ücretli öğretmenlerin ders saatleri ve saatlik ücretlerinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Her 5 ders saatine ilave 1 saat şeklinde verilen eğitim öğretime destek ücretinin düzenlenmesinin ardından arama motorlarında sorgulanan 'Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu? 2023 Kasım ek ders saatlerinde değişiklik mi yapıldı?' sorularının cevaplarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 KASIM EK DERS SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK Mİ YAPILDI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çalışan ve resmi görevi bulunmayan ücretli öğretmenler girdikleri her 5 ders saatine ilave 1 saat olacak şekilde, eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti alabiliyordu. Yeni karara göre ise, artık ücretli öğretmenler 2 ders saati için 1 saat ek ücret alabilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı. Ancak bu karar, kamuda görev yapan öğretmenleri kapsamıyor.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada ek ders ücretlerine yüzde 25 zam yapılacağını açıklamıştı. "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız" diyen Erdoğan'ın açıklamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle öğretmenlerin ek ders ücretindeki artış resmiyet kazandı.

Yapılan değişiklik ile ücretli öğretmenlerin haftada 45 saat ek ders ücreti alması sağlanmıştır. Bu düzenlemeyle ücretli öğretmenlerin aylık alabilecekleri ücret 11 bin TL seviyesine yaklaşmıştır.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla;

a) Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın aynı Genel Müdürlükte soru hazırlamak ve/veya değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 27 saat,

b) Alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesinin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 27 saat,

c) Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 36 saat,

ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, alanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez."

MADDE 3- Bu Karar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.