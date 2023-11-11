Haberler Haberler E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023? | e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 11 KASIM ÖSYM AİS GİRİŞ

E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023? | e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 11 KASIM ÖSYM AİS GİRİŞ

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için geri sayım devam ediyor. Sınava girecek adaylar, 'e-YDS giriş belgesi nasıl alınır, e-YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. e-YDS'ye dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:23 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:30
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E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023? | e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 11 KASIM ÖSYM AİS GİRİŞ

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS'nin ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başladı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve detayları adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ederken 2023 Kasım e-YDS'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

e-YDS SINAVI NE ZAMAN? e-YDS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

e-YDS sınavı 11 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 13.45'te başlayacak.

ÖSYM AİS GİRİŞ SİSTEMİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

e-YDS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

e-YDS sınavı 80 soru ve 180 dakika olacak.

e-YDS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

e-YDS giriş belgeleri de ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden alınabilecek. Adaylar isimlerinin bulunduğu merkeze giderek sınava giriş sağlayacaklar.

ÖSYM AİS GİRİŞ SİSTEMİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

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