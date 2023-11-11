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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2024 NET BRÜT asgari ücret hesaplama tablosu

Asgari ücrete 2024 Ocak ayında yapılacak zam için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklamaları geldi. Bakan Işıkhan, ekonomi yönetiminin ilk gündeminin asgari ücret zammı olduğunun altını çizerek bütçe çalışmalarının başladığını duyurdu. Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için nefesler tutulurken hükümetin yeni yılda yapılacak zamlar için oluşturduğu zam takvimi de kamuoyuna duyuruldu. Peki 2024 Ocak brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:30
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2024 NET BRÜT asgari ücret hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ 2024 | Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca asgair ücretli vatandaşın beklediği 2024 zammında tablo netlik kazanıyor. Merkez Bankası, son açıklamasında yıllık enflasyon beklentisini yüzde 68,01 olarak duyururken 4 aylık enflasyon farkı yüzde 29,41 olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yeni yılda emekliye, memura ve asgari ücrete yapılacak zam takvimini ve çalışmaların detaylarını paylaştı. İşte son dakika açıklamaları ve asgari ücret zam senaryoları...

ANA GÜNDEM ASGARİ ÜCRET ZAMMI

2023 yıl sonu yaklaşırken ekonomi yönetiminin gündemi ilk olarak asgari ücret olacak. Aralık sonunda yeni ücretin belirlenmesi sonrası sıra emekli maaşı ve memur zammı ile en düşük emekli maaşı düzenlemesine gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise teknik çalışmayı yürütüyor. Bakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.

2024 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari ücret için büyük bir merakla asgari ücret toplantıları bekleniyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 20 Kasım'dan sonra asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulacağını belirtti.

HÜKÜMETİN ZAM TAKVİMİ

  • Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

  • Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek.

  • 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak.

  • Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

2023 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?

2023 yılına girerken belirlenen 2023 asgari ücret zammı için kurulan komisyon, ilk toplantısını 7 Aralık 2022 tarihinde yaptı. 7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için geçtiğimiz sene yapılan toplantıların tarihleri şöyleydi:

💥1. TOPLANTI: 7 Aralık 2022

💥2. TOPLANTI: 14 Aralık 2022

💥3. TOPLANTI: 20 Aralık 2022

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2023 yılının asgari ücret tutarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü. 20 Aralık'ta yapılan son toplantının ardından asgari ücret, 22 Aralık 2022 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

2023'TE ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

2023 yılının Ocak ayında net 8 bin 500 TL olarak açıklanan asgari ücrete, 2022 yılına göre yüzde 54.5 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında ise yeniden güncellenen asgari ücret 11 bin 402 TL'ye çıkarıldı. Ara zamla yüzde 34 oranında artırılan asgari ücret 2023 yılında, geçen yıla göre toplam yüzde 107 oranında artmış oldu.

EKİM AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Aylık enflasyon yüzde 3,43 ile 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, "Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 3 ANA MADDE

Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak:

📌6 aylık enflasyon rakamları

📌Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları

📌Memur zam oranı

ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOSU NETLEŞİYOR

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

  • Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

  • 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41,

  • Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41,

  • 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,08,

  • Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

  • 4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.

Ocak 2023'te asgari ücret net 5500 TL'den yüzde 54,54'lük artışla 8.500 TL'ye yükseldi. Ardından Temmuz döneminde Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı ve parolasıyla asgari ücret yeni bir zam daha alarak net 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret için kümülatif (toplam) artış enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 107'yi aşmış oldu.

ASGARİ ÜCRET OCAK 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak:

6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780,3 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺

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