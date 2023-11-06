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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN? | BİST Tureks Madencilik halka arz sonuçları

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin halka arz edilmesinin ardından vatandaşlar, sonuçlar için beklemeye koyuldu. BORSA İstanbul'da lot satışı yapan Turks Madencilik'in MARBL kodu ile halka arzının ardından arama motorlarında sorgulanan 'Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları ne zaman? | BİST Tureks Madencilik halka arz sonuçları' sorularının cevabını ve Tureks Turunç halka arz detaylarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:50
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN? | BİST Tureks Madencilik halka arz sonuçları

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilmesinin ardından yatırımcıların takip ettikleri Tureks Turunç Madencilik AŞ halka arzının ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Peki Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman açıklanacak? Tureks Madencilik ne zaman sonuçlanır? İşte detaylar...

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

MARBL BİST kodu ile halka arz edilen Tureks Turunç Madencilik AŞ'nin 2-3 Kasım tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi.

MARBL kodu ile Borsa İstanbul'da işlem gören Tureks Turunç Madencilik AŞ, sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde, 10,97 TL'den halka arz edildi. Tureks Turunç Madencilik AŞ. halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bilgi bulunmazken konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK AŞ HALKA ARZ İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

TUREKS RUEUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Tarihleri : 02-03 Kasım 2023

Halka Arz Fiyatı : 10,97 TL

BIST İşlem Kodu : MARBL

Halka Arz Şekli : Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Yöntemi : Borsa Birincil Piyasada Satış ( 10,97 TL) – Eşit Dağıtım

Aracılık Yöntemi : En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Sermaye : 180.000.000 TL Nominal

Halka Arz Sonrası Sermaye : 228.600.000 TL Nominal

Sermaye Artırımı : 48.600.000 TL Nominal

Ortak Satış : 10.376.404. TL Nominal

Halka Arz Edilen Hisse Adedi : 58.976.404 TL Nominal

Halka Arz Büyüklüğü :646.971.152 TL

Halka Açıklık Oranı : 25,80 %

Satmama Taahhüdü :Şirket ve Ortaklar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı İşlemleri / Süresi :Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Konsorsiyum Lideri : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri :30/10/2023 www.kap.org.tr, www.tacirler.com.tr; www.marblesystemtureks.com.tr

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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