Haberler Haberler KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Son dakika KPSS Alan Bilgisi Sınavının tarihi belli oldu

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Son dakika KPSS Alan Bilgisi Sınavının tarihi belli oldu

Milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS Alan Bilgisi Sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un son dakika haberi olarak yaptığı açıklamada, 2024 sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Böylece KPSS Ön Lisans, Lisans, Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihleri belli oldu. Peki 2024 KPSS Ön Lisans ne zaman, KPSS Ön Lisans sınavı hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Son dakika KPSS Alan Bilgisi Sınavının tarihi belli oldu

SON DAKİKA KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN 2024? | ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin 2024 sınav tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile KPSS Ön Lisans sınavının yanı sıra KPSS Lisans, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, KPSS Ortaöğretim gibi ÖSYM tarafından düzenlenen diğer sınavların tarihlerini de duyuran Ersoy'un açıklamalarının ardından arama motorlarında sorgulanan 'KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, KPSS Ön Lisans hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SINAVINE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024

  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024

  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024

  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024

  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak" açıklamasını yaptı.

2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi yayımlandı, hayırlı olsun. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://t.co/uOXNoNtIYT" internet sitesinden ulaşabilecekler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran,

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan, ++

— Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) November 6, 2023

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom'dan golcü bombası! Geri dönüyor...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
G.Saray'da Boey depremi!
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2024 LGS TARİHİ AÇIKLANDI
KPSS ORTA ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN 2024?
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN 2024? | Son dakika KPSS Ön Lisans tarihi belli oldu
KPSS NE ZAMAN SON DAKİKA 2024? | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri tarihleri
SON DAKİKA YKS TARİHİ BELLİ OLDU 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Lale Orta'ya görev! UEFA'dan Lale Orta'ya görev! 15:47
Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi! Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi! 15:33
UEFA'dan Icardi paylaşımı! Devler Ligi... UEFA'dan Icardi paylaşımı! Devler Ligi... 15:17
Halil Umut Meler'e Devler Ligi'nde görev! Halil Umut Meler'e Devler Ligi'nde görev! 14:49
Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi sözleri Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi sözleri 14:37
Girona La Liga’nın zirvesinde! Girona La Liga’nın zirvesinde! 14:23
Daha Eski
Unai Emery'den flaş Zaniolo açıklaması! Unai Emery'den flaş Zaniolo açıklaması! 14:09
Bursaspor’un İsrail ekibi ile oynayacağı maç ertelendi Bursaspor’un İsrail ekibi ile oynayacağı maç ertelendi 14:02
G.Saray'ın rakipleri haftayı galip kapattı! G.Saray'ın rakipleri haftayı galip kapattı! 13:57
G.Saray'da Boey depremi! G.Saray'da Boey depremi! 13:29
İşte Türkiye'nin konuştuğu o pozisyon! İşte Türkiye'nin konuştuğu o pozisyon! 13:28
Tuzlaspor'dan Ali Koç için sert açıklama Tuzlaspor'dan Ali Koç için sert açıklama 13:17