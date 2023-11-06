KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Son dakika KPSS Alan Bilgisi Sınavının tarihi belli oldu

SON DAKİKA KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN 2024? | ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin 2024 sınav tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile KPSS Ön Lisans sınavının yanı sıra KPSS Lisans, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, KPSS Ortaöğretim gibi ÖSYM tarafından düzenlenen diğer sınavların tarihlerini de duyuran Ersoy'un açıklamalarının ardından arama motorlarında sorgulanan 'KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, KPSS Ön Lisans hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SINAVINE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024

KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024

KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak" açıklamasını yaptı.