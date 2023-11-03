Haberler Haberler KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA | 2023 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artışı nasıl hesaplanır?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA | 2023 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artışı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kira artış oranları en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) güncellenmesiyle birlikte kira zamları da yeniden hesaplandı. Arama motorlarında araştırılan Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 08:57
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KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA | 2023 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artışı nasıl hesaplanır?

KASIM 2023 KİRA ARTIŞ ORANI | Ekim ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Kasım ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2023 Kasım ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ

Kasım ayı enflasyon rakamları henüz belli olmadı. TÜİK, Kasım ayına ilişkin rakamları paylaştığında haberimiz güncellenecektir.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar olan sürede yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;

  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.

  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 3.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 750 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.250 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6.250 TL

Örnek konut kirası: 7.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.750 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 8.750 TL

Örnek konut kirası: 10.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 2.500 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 12.500 TL

Örnek konut kirası: 12.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.000 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 15.000 TL

Örnek konut kirası: 13.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.250 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 16.250 TL

Örnek konut kirası: 14.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.500 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 17.500 TL

Örnek konut kirası: 15.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.750 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 18.750 TL

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