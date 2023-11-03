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ALMANYA'DAN TÜRKLERE MAVİ KART FIRSATI | Mavi Kart nedir, kimler, hangi meslekler başvurabilir? Nasıl başvurulur?

Almanya kapıları Türklere Mavi Kart ile açıldı. 1 Kasım'da yürürlüğe giren yasa ile nitelikli göç şartlarını genişleten Almanya, 64 alanda Türk uzman alınacağını duyurdu. Peki Mavi Kart nedir, kimler, hangi meslekler başvurabilir? Nasıl başvurulur? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 10:58
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ALMANYA'DAN TÜRKLERE MAVİ KART FIRSATI | Mavi Kart nedir, kimler, hangi meslekler başvurabilir? Nasıl başvurulur?

Almanya, ülkesindeki nitelikli iş gücünü artırmak için göçmen yasalarını her geçen gün biraz daha genişletirken bu kez de Mavi Kart ile kapılar Türklere açıldı. Almanya'da çalışmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilecek Mavi Kart ile 64 alanda Türk uzman alınacağı belirtildi. 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren Nitelikli Göç Yasası ile Alman hükümeti, ülkeye göç imkanını kolaylaştırdı. Peki Mavi Kart nedir, kimler, hangi meslekler başvurabilir? Nasıl başvurulur? İşte detaylar...

MAVİ KART NEDİR?

Mavi Kart veya Mavi Avrupalı İşçi Kartı, Avrupa Birliği üyesi olmayan vatandaşların, Danimarka ve İrlanda hariç olmak üzere Avrupa Birliği içindeki 27 ülkenin 25'inde çalışmasına ve yaşamasına izin verir. Ancak, Mavi Kartı veren ülke Schengen Bölgesine üye değilse Schengen alanına üye bir ülkeye girişe izin vermez. Almanya'da yeni çıkan Nitelikli Göç Yasası ile, yılda 39 bin 682 euro brüt maaşlı iş bulanlar Mavi Kart sahibi olabilecek.

MAVİ KARTA KİMLER, HANGİ MESLEKLER BAŞVURABİLİR?

📍 İmalat Sektörü:

  • İmalat sektöründe uzman kişiler.

📍 İnşaat ve Madencilik Sektörü:

  • Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve yöneticiler

📍 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) Sektörü:

  • Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler.
  • Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler.
  • Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları.

📍 Sağlık Sektörü:

  • Çocuk yuvası eğitmenleri.
  • Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler.
  • Hemşire
  • Hastabakıcı
  • Veterinerler
  • Diş hekimleri
  • Eczacılar
  • Ebeler

📍 Eğitim Sektörü:

  • Öğretmenler
  • Okul yöneticileri

📍 Yaşlı Bakım Hizmeti:

  • Yaşlı bakım hizmeti verenler

📍 Sosyal Hizmet:

  • Sosyal hizmet uzmanları

📍 Finans ve Sigorta:

  • Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler

📍 Fen Bilimleri:

  • Fizikçiler ve astronomlar
  • Meteorologlar
  • Kimyagerler
  • Jeolog ve jeofizikçiler
  • Matematikçiler
  • İstatikçiler
  • Biyolog
  • Botanikçi
  • Zoolog

📍 Tarım, Orman ve Balıkçılık:

  • Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar

📍 Çevre Bilimleri:

  • Çevre bilimcileri
  • Araştırmacılar

ALMANYA MAVİ KART NASIL BAŞVURULUR?

En az iki yıllık mesleki eğitim almış ya da üniversite mezunu kişiler için puan sistemine dayalı bir 'fırsat kartı' uygulanacak. Yeterlilik, yaş ve dil becerileri gibi iki kriter için de puan veriliyor.

En az altı puana sahip olanlar, geçimlerini güvence altına almak kaydıyla, bir yıl boyunca Almanya'da iş arama hakkı veren bir 'fırsat kartı' elde edecek. Bu kart, nitelikli istihdam için bir iş sözleşmesi olması ve Federal İş Ajansı'nın kabul etmesi halinde iki yıla kadar yenilenebilecek. Almanca dil becerileri için asgari gerekli olan dil bilgisi A2 seviyesinden A1 seviyesine indirildi.

Fırsat kartı 2024 yılının ilk yarısında kullanılmaya başlanacak. Son yapılan düzenlemeyle birlikte işlemleri devam eden sığınmacılar da gelecekte mesleki eğitime başlama ya da bir işe girme fırsatına sahip olabilecek. Ancak bu yeni gelen sığınmacılar için geçerli olmayacak. Aynı şekilde 90 günlük turist vizesiyle gelenlerin de iş bulmaları halinde iş piyasasına girmeleri kolaylaşacak.

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